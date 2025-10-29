Svetli način
Flirrt: Umetna inteligenca je bergla na berglo človeškemu srcu

Ljubljana, 29. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Alen Podlesnik
Skupina Flirrt je pred leti doživela preporod in osvojila nove generacije, ki spet polnijo njihove redno razprodane koncerte. Rok Lunaček in Štefan Kokalj sta odkrito spregovorila o tem, kako nastajajo glasbeni hiti, o soočanju z odrsko tremo in vlogi umetne inteligence v glasbi in umetnosti. Vse to, in še več, v sveži epizodi POPkasta.

Skupina Flirrt glasbeno sceno že skoraj tri desetletja zalaga z uspešnicami, ki jih njihovih koncertih na vsa grla prepevajo množice privržencev. Rok Lunaček kljub temu odgovarja, da nima recepta, po katerih nastajajo glasbeni hiti. "Žal ne morem izdati nobenega koraka, razen tega da delaš komad," hkrati pa pevec in avtor poudarja, da namen glasbe ni zgolj ustvarjati uspešnice, temveč delati glasbo. "Komercialni uspeh je potem le posledica emocionalnega presežka in to je nemogoče vnaprej določiti ali nadzorovati, ker je tudi odziv javnosti nepredvidljiv," je povedal Lunaček.

Kitarist Štefan Kokalj navdih za ustvarjanje glasbe primerja s pipo za vodo iz katere teče umazana brozga, če je dolgo ne odpreš, sčasoma pa je voda čistejša in curek močnejši. "Jaz ne verjamem v navdih. Verjamem v to, da se usedeš in delaš," pravi.

Kljub dolgoletnim izkušnjam in stotinam opravljenih intervjujev, Lunaček priznava, da se še vedno bori z močno tremo. "Včasih se počutim, da bi rajši umrl, kot šel na nastopat." Njegovo nelagodje se sicer zmanjša, ko sta na odru s Štefanom, saj se takrat fokus občinstva porazdeli, kar mu omogoča, da se bolje sooči s pritiskom. Da je Lunačkova trema resnična, potrjuje tudi Štefan, a poudarja, da se pevčeva trema razblini takoj, ko stopi na oder, kjer se v trenutku spremeni v karizmatičnega frontmana.

Poslanstvo skupine Flirrt ni lovljenje slave. "Uspeh pride, pa gre. Popularnost pride in mine," pravi in priznava, da so imeli v bendu gotovo tudi prepotentne faze, ko se jim je zdelo, da jim pripada svet, a se je to sčasoma spremenilo. Sedaj si ne želijo biti na vrhu, temveč zgolj ustvarjat glasbo za ljudi, ki jih imajo radi.

Preberi še Kaj vse je potrebno, da glasbeniki izpeljejo vrhunski koncert?

V POPkastu sta se glasbenika tudi odločno izrekla proti uporabi umetne inteligence v glasbi in družbi nasploh. "Čutim, da je vse s tem, kar se dogaja sedaj, narobe, in da je to ena ogromna bergla na berglo človeškemu faktorju srca in emocije," je povedal Lunaček. Pravi, da zanj človek ni stroj in stroj ni človek. "Umetne inteligence ne bom uporabljal, dokler me ne bodo elite prisilile v to," je zaključil pevec. O tem in marsičem drugem v najnovejšem POPkastu.

