Zapleti pri izgradnji pravoslavne cerkve v Kopru

Izgradnja pravoslavne cerkve v Kopru, prve tovrstne na slovenskih tleh po drugi svetovni vojni, se vse bolj zapleta in odmika. Pravoslavna verska skupnost je lani kupila zemljišče in ga posvetila, potem pa se je zamenjala občinska oblast, ki na tem zemljišču ne vidi sakralnega objekta. Pravoslavni skupnosti zdaj ponuja odkup zemljišča in iskanje nadomestne lokacije, s čimer pa se ta ne strinja.