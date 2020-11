Zaradi smrti kriminalista sindikat zahteva odstop direktorja PU Koper in kazenski pregon

Sindikat je po naših informacijah včeraj pozval direktorja koprske policijske uprave, da prevzame objektivno odgovornost za, kot je zapisal, "vodenje uprave od novembra 2019, saj naj bi prav (ne)vodenje uprave na način in ob pogojih, ki jih narekuje veljavna zakonodaja, pripeljalo do tragičnega dogodka". Sindikat direktorju zatrjuje, da so pokojnega sodelavca na delovnem mestu šikanirali in nad njim izvajali mobing ter da so mu bile vse okoliščine, ki so vplivale na izgorelost policista, dobro znane. Ob tem mu očitajo, da kot prva odgovorna oseba na upravi ni storil ničesar, da bi ta dejanja preprečil in sankcioniral. " Eden izmed bistvenih razlogov šikaniranja in mobinga nad pokojnim so bili tudi tako imenovani zaostanki s področja obravnave kaznivih dejanj, s katerimi ste bili še kako seznanjeni. In ste bili dolžni za izvršitev te naloge organizirati delo na način, da pokojni policist ne bi bil podvržen vsem tem zahtevam in pritiskom. Namreč za zaostanke v tem primeru zagotovo ni bil kriv pokojni, saj je v zadnjih letih organizacijska struktura zaposlenih v enoti, kjer je delal, bistveno manjša, pripad obravnavanih zadev pa vsako leto večji in večji, " je pisal sindikat direktorju uprave.

Kot še navaja v dopisu, naj bi prav ta policijska enota na letni ravni obravnavala več kot polovico vseh kaznivih dejanj, ki so jih imeli na celotni Policijski upravi Koper. "Zato je bila vaša organiziranost reševanja zaostankov v tej enoti absolutno nemogoča in za pokojnega ponižujoča." Dopis je nadaljeval z zapisom: "Na nemogoče razmere je pokojni policist dolgo časa opozarjal svoje nadrejene in posledično tudi vas ter vam neposredno podrejene, vendar vse je bilo zaman." Sindikat je ob tem opozoril, da bi se morali zaostanki reševati organizirano in sistematično, vključno z dodatno pomočjo kadra tej enoti, nikakor pa ne tako, da se je vsa odgovornost prenesla na pokojnega.

"Zavedajte se, da vam funkcija direktorja Policijske uprave Koper ni dana sama po sebi in da ste s to funkcijo ogledalo vsem nam. Poleg vseh pravic, ki jih imate z obstoječo zakonodajo, imate tudi svoje odgovornosti. Bistvena vaša odgovornost za delo Policijske uprave Koper je, da se vse naloge izvajajo strokovno, zakonito in na način, da ne škodijo zdravju delavcev. Ne pristajamo, da v tem konkretnem primeru krivec ostane 'institucija', saj so v tej instituciji zelo jasno določeni akterji in naloge slehernega posameznika, zato zahtevamo in bomo zahtevali odgovornost slehernega, ne glede na njegov položaj ali vpliv v notranji in zunanji javnosti. Iz zgoraj navedenih razlogov vas, g. direktor, nepreklicno pozivamo, da prevzamete svoj del objektivne odgovornosti in odstopite kot direktor Policijske uprave Koper," je sklenil območni policijski sindikat obalno-kraške regije.

Na policijski sindikat so se usule zahteve po ukrepanju

Policijski sindikat je prejel veliko pisem, sporočil, zapisov, občutkov zaposlenih v policiji ob tem tragičnem dogodku. Vsi pa so jih pozivali, naj poskrbijo za to, da se bo končno nekaj premaknilo. Da tako preprosto ne gre več naprej. V enem zapisu zaposlenega v policiji med drugim piše: "Že dolgo časa in več let policisti Policijske postaje Koper, pa tudi vi kot policijski sindikat, opozarjamo z raznimi dopisi vodstvo PU Koper, da smo kadrovsko podhranjeni, pod raznimi pritiski, izgoreli in tako dalje. Vendar nas nihče ne posluša. Vsi ti in podobni dopisi romajo v koš za smeti in rezultatov ni. Glede preobremenitev in pritiskov policisti govorimo na vseh delovnih sestankih in drugih pogovorih z vodilnimi na PU Koper, ki so polni izgovorov, rešitev pa ni. Osebno menim, da je tokrat treba javno opozoriti na to problematiko, ker si naš pokojni sodelavec to zasluži, saj je na to tudi sam opozarjal. Če tega niste zmožni ali nočete storiti, bomo sami to naredili."

Sindikat se je po naših informacijah včeraj že sestal tudi s prvim možem slovenske policije Andrejem Juričem. Seznanil ga je s svojo zahtevo po odstopu direktorja koprske uprave, prav tako pa mu povedal, da je že vložil kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu na SDT zoper vse nadrejene pokojnemu sodelavcu. Kakšen bo odziv prvega moža policije in kako zahtevo po odstopu komentira direktor uprave Igor Ciperle, bomo poročali v nadaljevanju.