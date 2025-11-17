Strokovnjaka o tem, kaj se zgodi z zaposlenimi, ko podjetje izboljša njihov življenjski slog

V današnjem podkastu, ki ga vodi Klara Čampa , sta gosta Bojan Kristan , soustanovitelj podjetja GiBit, in Domen Zupan , kineziolog in organizator skupinskih vadb, spregovorila o ključnem pomenu zdravja in gibanja, zlasti v kontekstu delovnega okolja. Razprava je potekala o izzivih, s katerimi se soočajo zaposleni v sodobnem svetu, ter o inovativnih pristopih, ki jih ponuja GiBit za izboljšanje njihovega telesnega in duševnega počutja. Izpostavljeno je bilo, da je aktivno jutro že postalo del redne prakse za ekipo, Domen pa je dodal, da so zanj razgibani začetki dneva z otrokoma že dovolj dobra priprava za vse, kar sledi, in nekakšen uvod v vse aktivnosti čez dan.

Razvoj GiBita na področju promocije zdravja v podjetjih ni bil rezultat enega samega dogodka, temveč postopen proces, ki se je napajal iz povratnih informacij zaposlenih in spreminjajočih se družbenih trendov. Kot je pojasnil Bojan Kristan, se je potreba po rešitvah za zdravje na delovnem mestu kristalizirala skozi pogovore s posamezniki, ki so poudarjali bolečine v hrbtu in druge zdravstvene težave zaradi osemurnega sedenja tako v službi kot doma. Naraščajoča ozaveščenost o pomenu zdravja in vlaganja podjetij v to področje je GiBit spodbudila k ciljnemu razvoju programov, ki danes z leti izkušenj učinkovito pomagajo podjetjem pri uvedbi ukrepov za izboljšanje počutja zaposlenih.

Zaradi intenzivnosti in dolžine sodobnih delovnikov posamezniki mislijo, da nimajo časa, ki bi ga lahko namenili gibanju, je izpostavil Domen Zupan. Sedeč življenjski slog in nepravilna drža vodita v dolgotrajne težave, od bolečin v hrbtenici in sklepih do resnejših bolezni, kot sta diabetes in debelost. Cilj GiBita je wellbeing znotraj delovnega mesta, dobro počutje, zmanjšanje bolečin in zmanjšanje negativnih posledic sedečega dela. Aktivni odmori in izobraževanja so ključni za preprečevanje dolgotrajnih bolniških odsotnosti in izboljšanje učinkovitosti zaposlenih.

Aktivni odmori in gibanje imajo, kot je poudarjeno, pozitiven vpliv na počutje in tudi na samo učinkovitost. To presega zgolj fizično aktivnost; Bojan Kristan in Domen Zupan poudarjata, da je potreben celosten pristop. Poleg gibanja vključuje ozaveščanje zaposlenih o pomenu zdrave prehrane, omogočanje prostega časa za sprostitev (npr. ''15-20 minut'' odmora) in izobraževanja o duševnem zdravju in pomenu spanja. ''Ta celoten paket se mi zdi, da je potem tista dobitna kombinacija,'' je dejal Domen. Poudarila sta tudi socialno komponento: ''V skupini je malo bolj zabavno. Veliko bolj se povežeš, mogoče na nekem drugem nivoju.'' Skupaj z aktivnimi delavnicami psihologov, ki se dotikajo obvladovanja stresa, tehnik dihanja, meditacije, pogovora, komunikacije, pravilne čuječnosti, je to ključnega pomena za preprečevanje izgorelosti in splošno dobrobit zaposlenih.