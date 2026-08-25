Zgodovinski podvig: tisoči z rokami premikajo grajski stolp

Da bi ohranili zgodovinsko stavbo, so uporabili tehniko, imenovano hikiya, pri kateri stavbe namesto rušenja postavijo na valje in jih premikajo. Leta 2015 je mesto pozvalo ljudi, naj se pri tem postopku tudi sami neposredno vključijo, saj so morali stolp premakniti zaradi obnove. Rezultat je bil prvi hikiya, pri katerem so sodelovali občani, in prvi primer, ko so to metodo v kakršni koli obliki uporabili za premik gradu po stotih letih. Zdaj, 11 let kasneje, bi radi stolp vrnili na svoje prvotno mesto. Tokrat so se ekipe po 80 ljudi izmenjevale pri vlečenju 30 metrov dolgih vrvi, medtem ko se je stolp gradu Hirosaki v prefekturi Aomori počasi približeval svojemu cilju. Udeleženci so v soboto objekt potegnili za 1,13 metra, v nedeljo pa so ga premaknili še za 1,09 metra, poroča Guardian.

Vleka grajskega stolpa na Japonskem FOTO: Profimedia

"V zadnjih dveh dneh smo prejeli okoli 8000 prijav za 1800 mest, kar pomeni, da je bilo zanimanje približno štirikrat večje od števila razpoložljivih mest, zato niso mogli sodelovati vsi," je za Guardian povedal Kensuke Hayasaka, vodja oddelka za parke in zelene površine pri mestu Hirosaki. "Prijave niso prihajale le iz mesta, temveč iz vse Japonske in tudi iz tujine; precej jih je bilo iz jugovzhodne Azije ter Evrope in Severne Amerike." Hayasaka je dodal, da je grajski stolp nacionalno zaščiten kot pomembna kulturna dediščina, zato ga niso rušili. "Uporabljamo metodo hikiya, način prestavljanja stavb, ki ga na Japonskem poznajo že od antičnih časov." Obzidje je bilo dokončano decembra 2024, pri čemer so vseh 2185 kamnov ponovno zložili na njihova prvotna mesta. Po končani nalogi so letos oblasti javnost znova pozvale k sodelovanju pri vleki grajskega stolpa nazaj na njegovo prvotno mesto. 61-letni Motoharu Nakata je pripotoval iz Hirošime na drugem koncu Japonske. "Tudi pred 11 leti sem ga vlekel. Zelo ganljivo je, da lahko sodelujem še enkrat. Takšne priložnosti, da bi vlekli grad, ni nikjer drugje, bilo je fantastično," je Nakata povedal za časnik Sankei Shimbun.

Premikanje grajskega stolpa FOTO: Profimedia