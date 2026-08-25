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Zgodovinski podvig: tisoči z rokami premikajo grajski stolp

Hirosaki, 25. 08. 2026 08.09 pred 26 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.V.
Vleka grajskega stolpa na Japonskem

Na severu Japonske se je konec tedna zbralo okoli 1800 ljudi in skupaj skušalo premakniti 360 ton težak grajski stolp. Tega so morali premakniti, da bi lahko popravili zid, poškodovan v močnem potresu. Zaenkrat so ga premaknili za nekaj več kot dva metra, vleka pa se bo nadaljevala do konca avgusta.

Da bi ohranili zgodovinsko stavbo, so uporabili tehniko, imenovano hikiya, pri kateri stavbe namesto rušenja postavijo na valje in jih premikajo. Leta 2015 je mesto pozvalo ljudi, naj se pri tem postopku tudi sami neposredno vključijo, saj so morali stolp premakniti zaradi obnove.

Rezultat je bil prvi hikiya, pri katerem so sodelovali občani, in prvi primer, ko so to metodo v kakršni koli obliki uporabili za premik gradu po stotih letih. Zdaj, 11 let kasneje, bi radi stolp vrnili na svoje prvotno mesto.

Tokrat so se ekipe po 80 ljudi izmenjevale pri vlečenju 30 metrov dolgih vrvi, medtem ko se je stolp gradu Hirosaki v prefekturi Aomori počasi približeval svojemu cilju. Udeleženci so v soboto objekt potegnili za 1,13 metra, v nedeljo pa so ga premaknili še za 1,09 metra, poroča Guardian.

Vleka grajskega stolpa na Japonskem
Vleka grajskega stolpa na Japonskem
FOTO: Profimedia

"V zadnjih dveh dneh smo prejeli okoli 8000 prijav za 1800 mest, kar pomeni, da je bilo zanimanje približno štirikrat večje od števila razpoložljivih mest, zato niso mogli sodelovati vsi," je za Guardian povedal Kensuke Hayasaka, vodja oddelka za parke in zelene površine pri mestu Hirosaki. "Prijave niso prihajale le iz mesta, temveč iz vse Japonske in tudi iz tujine; precej jih je bilo iz jugovzhodne Azije ter Evrope in Severne Amerike."

Hayasaka je dodal, da je grajski stolp nacionalno zaščiten kot pomembna kulturna dediščina, zato ga niso rušili. "Uporabljamo metodo hikiya, način prestavljanja stavb, ki ga na Japonskem poznajo že od antičnih časov."

Obzidje je bilo dokončano decembra 2024, pri čemer so vseh 2185 kamnov ponovno zložili na njihova prvotna mesta. Po končani nalogi so letos oblasti javnost znova pozvale k sodelovanju pri vleki grajskega stolpa nazaj na njegovo prvotno mesto.

61-letni Motoharu Nakata je pripotoval iz Hirošime na drugem koncu Japonske. "Tudi pred 11 leti sem ga vlekel. Zelo ganljivo je, da lahko sodelujem še enkrat. Takšne priložnosti, da bi vlekli grad, ni nikjer drugje, bilo je fantastično," je Nakata povedal za časnik Sankei Shimbun.

Premikanje grajskega stolpa
Premikanje grajskega stolpa
FOTO: Profimedia

Ročno vlečenje grajskega stolpa se bo nadaljevala do konca avgusta, pri čemer naj bi ga približno 4100 ljudi skupaj premaknilo za pet metrov. Gre za simbolično prizadevanje, ki krepi povezanost lokalne skupnosti, preostalih približno 73 metrov pa bodo do konca leta premaknili s pomočjo mehanizacije.

Grajski stolp gradu Hirosaki je eden od 12 tovrstnih objektov, ki so se ohranili na Japonskem, in edini v severovzhodni regiji Tohoku. Grad, ki je bil sedež klana Tsugaru, je bil dokončan leta 1611, vendar je prvotni grajski stolp leta 1627 pogorel, potem ko je udar strele zanetil skladišče smodnika. Današnja zgradba je bila obnovljena leta 1810, grad pa je danes osrednja znamenitost parka, ki ga v času cvetenja češenj vsako leto obišče približno dva milijona ljudi.

Zaradi obsežne prenove grajski stolp za turiste več let ne bo dostopen. "Ko bo znova na prvotnih temeljih, se bo začela obnova grajskega stolpa, celotna konstrukcija pa bo prekrita," je dejal Hayasaka. "Po trenutnih načrtih pričakujemo, da bo za obiskovalce znova odprt leta 2033."

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KOMENTARJI1

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Agent Provokator
25. 08. 2026 09.02
No, zdaj nam je jasno, da pramid v Egiptu niso zgradili nezemljani... zgradilo jih je na tisoče Egipčanov.!!!
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