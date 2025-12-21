Naslovnica
Zgornjesavska dolina: Vabljiva zimska doživetja pod Triglavom

Kranjska Gora, 21. 12. 2025 21.45

Avtor:
Taya Damjan
Moja Slovenija Kranjska Gora

Tokrat smo se podali na izlet po čarobni Zgornjesavski dolini. Poglobili smo se v zgodbo Aljaževega stolpa, ki je predstavljena v slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, ki je del Gorniških vasi. Privabila nas je praznična Alpska vasica v Kranjski Gori, preverili pa smo tudi, katere zimske aktivnosti trenutno nudijo v Planici. Čas je za nova doživetja – v Mojstrani, Kranjski Gori in Planici.

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani se nahaja osrednja razstava z naslovom Stolp nas gleda, ki obiskovalcem na atraktiven in dinamičen način približa nastanek ter pomen Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. V okviru razstave je na ogled tudi replika stolpa, v katero so simbolično vključeni predmeti, ki jih je leta 1895 vanj položil Jakob Aljaž. Edini ohranjeni originalni predmet je vpisna knjiga, ki je izjemoma predstavljena javnosti. Razstava se osredotoča ne le na zgodovinsko ozadje postavitve stolpa, temveč tudi na sodobno percepcijo Aljaževega simbola v slovenski identiteti in planinski kulturi, s posebnim poudarkom na problematiki množičnih obiskov.

V Kranjski Gori je december tradicionalno posvečen prazničnemu dogajanju, ki se prične s prižigom lučk konec novembra in traja vse do novega leta, pod okriljem dogodka Čarobna Kranjska Gora. Alpska vasica postane prizorišče številnih koncertov, dogodkov in otroških delavnic, ki so na voljo v Ljudskem domu in nudijo program za vsakogar. Letošnja praznična okrasitev je bila celovito nadgrajena in razširjena skozi celotno vas, kar ustvarja avtentično alpsko vzdušje.

Ustavili pa smo se tudi v legendarni dolini pod Poncami. Ta ni več le dom vrhunskih letalcev, temveč se je prelevila v pravi celoletni raj za ljubitelje športa in rekreacije. Poleti se lahko spustite po zipline žici nad velikanko ali se podate na raziskovanje slikovitih pohodniških poti. Pozimi pa vas tu pričaka tekaška proga, in povsem novo drsališče. Predstavlja največjo odprto ledeno ploskev v Sloveniji, kjer lahko drsate, se preizkusite v curlingu ali celo hokeju, vse to s fantastičnim razgledom na letalnico in mogočne gorske vrhove. 

Zgornjesavska dolina združuje bogato kulturno dediščino in obiskovalcem ponuja možnosti preživljanja prostega časa v eni najlepših naravnih kulis v Sloveniji.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Kranjska Gora Mojstrana Planica Aljažev stolp

Kamnik z okolico: za vsakega nekaj

Odvil je skodelico in dejal sestrici: 'Končno nama ne bo treba več piti mleka iz iste'

