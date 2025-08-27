Župani 'proti Ljubljani': Funkl in Prebilič v boj za državno politiko

Predsednik Zveze list lokalnih skupnosti , Marko Funkl , je pojasnil, da njihov dolgoročni cilj presega zgolj sodelovanje in stremi k vodenju države, a na bistveno drugačen način kot trenutna vlada. Poudarja nujnost preseganja obstoječih delitev in prenašanje uspešnega sodelovanja na lokalni ravni na državno politiko. " Več sodelovanja, manj centraliziranega odločanja. Potrebno je poslušati, kaj občine mislijo," je dejal Funkl. Izpostavlja, da občine in župani vsakodnevno delajo z ljudmi in za ljudi, kar predstavlja pomembno dodano vrednost, ki bi morala biti bolje izkoriščena v državnih procesih. Poudarek bo tudi na konceptu prostorske pravičnosti, ki zagotavlja podobne pogoje za življenje v vseh regijah. Stranka bo novembra predstavila svoj podroben program.

Vladimir Prebilič je kolegu Funklu čestital za ustanovitev stranke, a poudaril lastno usmeritev, s ciljem širitve obsega delovanja. Izrazil je dolgoletna prizadevanja za boljše povezovanje lokalnih skupnosti in krepitev njihovega glasu na vladni ravni. Njegova ključna kritika se nanaša na pomanjkljivo sodelovanje vsake vlade z lokalnimi skupnostmi, kljub temu, da na lokalni ravni izvedejo 60 odstotkov vseh evropskih investicij. Prebilič izpostavlja dva problematična aspekta trenutne vlade: "Prvi je preprosto aroganca, kjer se zdi, da smo pravzaprav vsi državljani potrebni samo enkrat na štiri leta, takrat, ko damo svoj glas. In druga stvar je korupcija in integriteta." Po njegovem mnenju so to temeljna vprašanja, ki vplivajo na delovanje države, saj"če ti dve stvari ne funkcionirajo, potem tudi država ne more funkcionirati."

Kar zadeva programska izhodišča stranke, se bo Prebilič osredotočal na ponovno postavitev gospodarstva v fokus. Poudarja, da je treba gospodarstvo razbremeniti, vendar to po njegovem mnenju ne sme ogroziti socialne države in stabilnosti javnih sistemov, kot sta zdravstvo in šolstvo. Posebno pozornost bo namenil privabljanju tujih naložb. Kot ključno poudarja vračanje spodobnosti v politiko, ki jo danes po njegovem mnenju ni. "Najpomembnejše za tuje naložbe je, da vemo, kaj nas čaka jutri in pojutrišnjem, ne pa, da se vsakič znova zdrznem, ko prižgemo televizor," je dodal Prebilič. Stranka bo sestavljena iz mešanice novih in izkušenih obrazov, saj je, kot je dejal Prebilič, vključevanje novih ljudi v trenutno politično okolje izjemno težavno zaradi prevelike izpostavljenosti in pogosto negativnega odziva, kot tudi zaradi ne stimulativnega okolja za doseganje rezultatov.

Medtem ko se Zveza list lokalnih skupnosti osredotoča na povezovanje lokalnih enot in obravnavo problematike prostorske pravičnosti, Prebiličeva stranka stremi k oživljanju gospodarstva in vrnitvi etike v politiko, obenem pa ostro kritizira obstoječi politični diskurz. Obe stranki se postavljata kot alternativa obstoječim vladajočim strukturam, poudarjata neodvisnost in vključenost širšega spektra strokovnjakov, s skupnim ciljem – premagovanja obstoječih delitev in zagotavljanja bolj transparentne in učinkovite politike za vse državljane. Novembrska predstavitev Funklovega programa in oktobrska Prebiličevega, bosta prinesli jasnejšo sliko o njunih strategijah za preboj v državno politiko.