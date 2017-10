Tarantino je vedel, kaj je počel Weinstein: 'Sram me je'

Quentin Tarantino in Harvey Weinstein sta sodelovala pri številnih režiserjevih uspešnicah, kot so Šund, Ubila bom Billa, Neslavne barabe ... (Foto: AP)

Losangeleška policija je začela preiskavo še enega očitka o posilstvu, ki naj bi ga zagrešil padli producent Harvey Weinstein.

Tiskovni predstavnik losangeleške policije je pojasnil, da so zaslišali žensko, ki trdi, da jo je Weinstein leta 2013 posilil. Po pisanju časnika Los Angeles Times gre za 38-letno italijansko igralko in manekenko, ki trdi, da jo je Weinstein napadel po italijanskem festivalu v Los Angelesu februarja 2013. "Na silo si je vtrl pot v mojo hotelsko sobo in govoril, da ne bo seksal z mano, da želi le govoriti. Ko je bil v sobi, pa je postal nasilen in kar naprej zahteval, naj se slečem. Zgrabil me je za lase in me prisilil, da sem storila nekaj, česar nisem želela. Nato me je zvlekel v kopalnico in posilil," je povedala.

Napad naj bi trajal 45 minut, po koncu pa se je Weinstein vedel brezbrižno. "Ko je odšel, se je pretvarjal, da se ni nič zgodilo. Še vedno mi je slabo, ko pomislim na to," je povedala in dodala, da se je počutila kot predmet, kot nič v primerjavi z njegovo močjo. Povedala je tudi, da je vedno obžalovala, da ni šla na policijo.

Tarantino je producentova ravnanja dojemal kot "blago obliko neprimernega vedenja". (Foto: AP)

Svoje identitete ne želi razkriti, saj ima tri otroke, gre pa za že šesto žensko, ki Weinsteina obtožuje posilstva ali prisilnih spolnih dejanj. Sicer ga je po objavi člankov v New York Timesu 5. oktobra že kakih 40 žensk obtožilo spolnih napadov in nadlegovanja, med njimi tudi igralke Gwyneth Paltrow in Angelina Jolie in Cara Delevigne. Nekatere obtožbe segajo tudi več desetletij nazaj.

Tarantino: Sram me je

Za Weinsteinovo spolno obsedenost so v Hollywoodu vedeli številni, a nihče ni ukrepal. Med njimi je tudi režiser Quentin Tarantino, ki je z njim sodeloval pri mnogih uspešnih filmih, med drugim pri filmih Šund, Ubila bom Billa in Neslavne barabe. Priznal je, da je že dolgo vedel za njegovo vedenje, a ni storil ničesar. "Vedel sem dovolj, da bi lahko storil več, kot sem," je dejal zdaj.

Obžaluje, da ni prevzel odgovornosti in pomagal žrtvam. "Želim si, da bi nekaj ukrenil, ko sem slišal o njegovem vedenju. To pomeni, da ne bi sodeloval z njim," je dejal.

"Šlo je več kot za govorice, čenče. Nisem izvedel iz druge roke. Vem, da je naredil nekaj teh stvari," je dodal. Med tistimi, ki Weinsteina bremenijo spolnih napadov, je tudi nekdanje Tarantinovo dekle, igralka Mira Sorvino, ki mu je takrat povedala o nadlegovanju. "Nisem mogel verjeti, da bi to počel tako vsem na očeh. Ampak mislil sem, da je bil tako obseden samo z Miro in da je zaradi te obsedenosti grozljivo prestopil mejo," je dejal.

'Bodimo iskreni, vsi s(m)o vedeli! In žal mi je, žal za vse, ki so trpeli v tišini'

Dodal je, da je producentova ravnanja dojemal kot "blago obliko neprimernega vedenja". "Njegovo vedenje sem dojemal kot podobo šefa iz 50., 60. let, ki okoli mize preganja tajnico. Kot da je to v redu. Tega me je resnično sram," zdaj obžaluje slavni režiser.

Weistein: Vse je le zarota proti meni

Padli producent pa se mudi v Arizoni, na kliniki za odvajanje od seksa, a priče poročajo, da zdravljenja ne jemlje resno, saj med skupinskimi terapijami večkrat zaspi, zamuja nanje, ko pa govori, razlaga le, da je vse skupaj le velika zarota proti njemu.

Sicer se je po tem, ko je več kot 40 žensk spregovorilo o tem, da jih je spolno nadlegoval, sam odločil za odhod na kliniko, a je bila to očitno le prazna gesta. 65-letnik napade zanika in vztraja, da so bili odnosi sporazumni, čeprav je takoj po razkritju afere priznal, da se pogosto ni vedel prav. Zdaj je očitno spremenil zgodbo.