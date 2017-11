Kako voziti po snegu in poledeneli cesti?

V zimskih razmerah je treba povečati varnostno razdaljo in zmanjšati hitrost. (Foto: iStock)

Fizikalnih zakonov se ne da prelisičiti, voznike opozarja inštruktor varne vožnje pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) Brane Legan. Kot je dejal, ob prehitri vožnji na poledeneli cesti ali v snegu vozniku niti najboljše pnevmatike in ne njegovi hitri refleksi ne bodo pomagali pravočasno ustaviti pred oviro.

V ponedeljek zjutraj lahko predvsem na Notranjskem, Ribniško-Kočevskem in ponekod na Dolenjskem pričakujete nekajurno obilno sneženje. Zapade lahko do 20 centimetrov snega.

A v primeru snežnih razmer je potreben razmislek še preden se voznik sploh odpravi na cesto, je pojasnil Legan in poudaril "Če zaradi velike količine snega stranske ceste niso dobro splužene, za pot raje izberite glavne ceste. Poslušajte prometna obvestila, preverite, kje so zastoji."

Še preden voznik spelje, pa naj temeljito očisti stekla na avtu, preveri delovanje luči in tekočino za pranje vetrobranskega stekla, je naštel Legan.

Zaradi daljše zavorne poti je v razmerah poledice ali snega na cesti zelo pomembna varnostna razdalja, ki mora biti daljša kot običajno. Voznikom Legan še priporoča, naj zbrano opazujejo dogajanje pred seboj. "Tudi kadar je vidljivost slaba, upočasnite in povečajte varnostno razdaljo," je izpostavil.

Še ena stvar, na katero je treba biti pozoren ob poledici in snegu na cesti, je način zaviranja. "Zavirajte, zavijajte in pospešujte nežno," je opozoril inštruktor AMZS.

Če nas sredi ovinka začne zanašati ...

V primeru, da bi avto sredi ovinka začelo zanašati, inštruktor Legan svetuje: "Nogo s plina, vklop sklopke in zaviranje. ABS zavorni sistem, s katerim so opremljeni praktično vsi avtomobili, omogoča hkratno zavijanje in zaviranje. V enakomernem loku se zapeljite okoli ovire oziroma v smeri ceste. Reakcije na volanu naj bodo mehke, glejte v smer, kamor bi radi zapeljali."

Voznika, ki nima ustrezne zimske opreme, lahko policisti oglobijo s 40 evri. Če pa zaradi neustrezne opreme zaustavi oziroma ovira promet, pa voznika čaka kazen 500 evrov in pet kazenskih točk.

Legan ima pripravljeno rešitev tudi za situacije, ko bi začelo vozilo drseti: "Uporabite sklopko. Z natančnim držanjem volana in nežnim upravljanjem umirite avtomobil." Ko uporabimo sklopko, izklopimo pogon koles, kar jim omogoča prosto vrtenje, zaradi česar se najlažje in najhitreje ponovno oprimejo vozne podlage, avto pa se hitreje stabilizira, je pojasnil.

Voznike Legan opominja tudi na to, da na cesti niso sami: "Morda avto pred vami nima zimskih pnevmatik, morda na prehodu za pešce drsi, morda cesta ni splužena do roba in morajo pešci hoditi po voznem pasu. Opazujte dogajanje, upočasnite in bodite pripravljeni na vse."