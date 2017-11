PROGNOSTIK NAPOVEDUJE: Na Notranjskem, Kočevskem in delu Dolenjske bo snežilo več ur

Rok Nosan je prognostik naše medijske hiše. Z voditelji dnevno pripravlja vremenske napovedi oddaje 24UR.

Pred nami je prvi prodor hladnega polarnega zraka v letošnji jeseni, ki bo prinesel snežinke tudi v nekatere nižine. Izrazita hladna fronta bo naše kraje zajela v drugi polovici noči na ponedeljek in najprej povzročila padec temperatur v severni Sloveniji, nato pa bo hladen zrak v nekaj urah preplavil vso državo. V ponedeljek zjutraj se pričakuje nekajurno obilno sneženje predvsem na Notranjskem, Ribniško-Kočevskem in ponekod na Dolenjskem. Velja omeniti tudi močno burjo, ki bo skupaj s sneženjem povzročala težave v prometu na prehodu med Notranjsko in Primorsko. Njeni sunki bodo na izpostavljenih mestih presegali hitrost 100 km/h. Zaradi nastanka ciklona nad severnim Sredozemljem se bodo padavine le počasi umikale in se bodo predvsem nad južno Slovenijo lahko zavlekle tudi še v noč na torek.

Ljubljana bo s ponedeljkovim sneženjem prvo pošiljko snega dobila skoraj tri tedne pred dolgoletnim povprečjem. (Foto: 24ur.com)

Po zadnjih izračunih meteoroloških modelov bo največ snega padlo na območju Ribnice, Kočevja, Logatca in Blok, kjer lahko skupna višina snežne odeje preseže 20 cm. Do okoli 10 cm snega se pričakuje na Dolenjskem in v Beli krajini, pobeli pa lahko tudi prestolnico. Manj možnosti za sneg je po nižinah severovzhodne Slovenije.

V zimskem času se morajo vozniki na pot ustrezno pripraviti. Še posebej v primeru napovedanega sneženja naj vozniki upoštevajo, da bo potovanje trajalo dlje časa, zato naj se na pot odpravijo prej kot običajno. Ne pozabite: policisti vas lahko oglobijo tudi, če ne očistite snega z avtomobilov.

Če bo do nastanka snežne odeje res prišlo, bo to relativno zgodaj. V Ljubljani je v zadnjih 65 letih prvi sneg v povprečju zapadel 2. decembra. V krajih na okoli 500 m nadmorske višine se to zgodi približno 10 dni prej, še prej pa seveda v višjih legah. V Ratečah je tako prvi dan s snežno odejo v povprečju 5. november. Najdlje smo na snežno odejo čakali v zimi 1974-1975, in sicer vse do 21. februarja.

Po podatkih Agencije RS za okolje prvo sneženje le redko prinese debelejšo snežno odejo. V prestolnici v povprečju zapade 9 cm snega. Največ snega je ob prvem snegu padlo leta 1994, 32 cm, a se je to zgodilo relativno pozno, tik pred božično-novoletnimi prazniki.