Severna Koreja preizkusila novo taktično orožje

Severna Koreja je novico o preizkusu orožja sporočila malo več kot mesec dni po tistem, ko je ameriški center za strateške in mednarodne študije objavil, da na podlagi posnetkov komercialnih satelitov sklepajo, da je severnokorejsko izstrelišče za rakete dolgega dosega znova operativno.

Po navedbah KCNA so orožje preizkusili v sredo na različne načine in na različnih tarčah. Preizkus je po poročanju agencije vodil Kim.

Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je kot prednosti novega orožja izpostavila "poseben način vodenja ter močno bojno konico". O podrobnostih o orožju niso poročali, so pa navedli, da je njegov razvoj zelo pomemben za krepitev bojne sposobnosti severnokorejske vojske.

Severna Koreja po neuspelih pogovorih med severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom znova preizkuša novo orožje.

Srečanje s Trumpom odpovedano, dogovor ni bil dosežen

Dejavnosti na izstrelišču Sohae so se domnevno začele tik pred ali tik po propadlem vrhu predsednika Trumpa in Džong Una konec februarja v vietnamski prestolnici Hanoj. Srečanje je bilo takrat namreč odpovedano, voditelja pa dogovora nista dosegla.

Zataknilo se je pri vprašanju sankcij in denuklearizacije. Kot je sporočila Severna Koreja, niso zahtevali popolno odpravo ameriških sankcij, ampak le delno. V kolikor bi Trump na to pristavil, bi zaprli jedrsko elektrarno v Yongbyonu.

Na novinarski konferenci je Trump takrat dejal, da so bili pogovori "produktivni", a da "ne bi bilo dobro, da bi karkoli podpisali". Pogovori so bili po njegovih besedah prekinjeni zaradi sankcij, za katere naj bi Kim zahteval, da jih ZDA "v celoti" odpravijo, na kar pa Bela hiša ni mogla pristati. A Severna Koreja je zanikala, da so zahtevali popolno odpravo sankcij.