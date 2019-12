'Nespoštovanje do sodnice je nedopustno, sodišče ne krade otrok'

"Medijski prostor je bil izkoriščen za degradacijo integritete sodnice Tee Golub, tako na profesionalni kot na osebni ravni. S tem so želeli izvajati (neupravičen) pritisk na njo, njeno delo in na delo okrožnega sodišča, ki bo odločalo o pritožbi, ki je bila vložena. Sodnik odloča o dejstvih, ugotovljenih v postopku, na podlagi dokazov, pridobljenih tekom sojenja. Sodnik pri odločitvi upošteva predvsem, kaj bi bilo za otroka najbolje, saj je, v tem primeru, videti, da starša ne moreta sama priti do končnega dogovora. Pri družinskih primerih si sodišče pomaga z drugimi, strokovnimi mnenji (tj. pediatri, psihologi, sociologi). Odločitev je bila sprejeta na podlagi vestnega in skrbnega ocenjevanja vseh predloženih dokazov. Sodnik odločitev ne sprejema na podlagi tega, kdo je otrokov oče ali mama. Odločitve ne sprejemajo na podlagi posameznikovega odnosa z mediji, z javnostjo, političnimi strankami ali kakšnimi drugimi interesnimi skupini," je v obvestilu za javnost zapisalo zagrebško okrožno sodišče.

Sodišče je še dopisalo, da se lahko proti vsaki sodni odločitvi stranka pritoži in da bi se morali ljudje zavedati, da za to obstajajo pravni postopki: "Na odločitve prvostopenjskega sodišča se lahko pritožijo po pravni poti in ne na ulici ali preko medijev." Dopisali so, da je nedopustno, da se javno razkrivajo otrokovi osebni podatki in da se s takšnim odnosom kršijo otrokove pravice do zasebnosti. "Zlasti je nedopustna uporaba izrazov, ki nakazujejo, da je sodišče staršu otroka 'ugrabilo' ali da je sodišče otroka 'dodelilo' drugemu staršu. Sodišča ne 'kradejo' in ne 'dodeljujejo' otrok. Starš, ki meni, da drugi starš ni kompetenten za starševstvo, škodi otroku, s tem pa lahko tudi krši otrokove pravice. Vse te trditve je treba pravno dokazati na sodišču," so še dopisali in dodali, da je nedopustno, da se ustvarja vzdušje javnega linča in da se spodbuja javnost k nespoštovanju dela sodnika oziroma v tem primeru sodnice. Nedopustno je javno nespoštovanje sodnika, ker njegova odločitev ni všeč enemu od staršev.