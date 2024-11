Preložili odločanje o primernosti Fitta in Kallasove za podpredsednika

Na njegovo zavezanost EU in evropskim vrednotam se je nanašalo tudi več vprašanj evroposlancev iz levosredinskih skupin, med drugim koordinatorja skupine Zelenih v parlamentarnem odboru za regionalni razvoj (Regi) Vladimirja Prebiliča (Zeleni/Vesna). Ta je spomnil na Fittovo delovanje v Evropskem parlamentu kot poslanca ECR, ko je med drugim glasoval proti več resolucijam o vladavini prava na Poljskem in Madžarskem.

Kot so navedli v skupini Zelenih, koordinatorji političnih skupin v odboru Regi niso uspeli najti dvotretjinske večine, da bi podprli imenovanje Fitta za podpredsednika komisije za kohezijo in reforme. Zato so odločitev preložili, so dodali.

Koordinator Zelenih Vladimir Prebilič (Vesna) je že takoj po zaslišanju pojasnil, da ni bil zadovoljen s kandidatovimi odgovori glede pogojevanja izplačila kohezijskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Prav tako je Fitto podal premalo zavez, da se kohezijski denar ne bo namenjal v obrambne namene.

"Pričakovali smo več, kot smo slišali, in vsaj zaenkrat z odgovori nismo zadovoljni," je povedal Prebilič. Napovedal je, da bodo od kandidata zahtevali dodatna pojasnila.

Obenem pa si želijo opraviti tudi temeljito razpravo o obsegu kandidatovih pristojnosti in o tem, ali bo Fitto, ki prihaja iz vrst skrajno desnih Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), zasedel položaj izvršnega podpredsednika komisije.

Sočasno z zaslišanjem Fitta na odboru Regi je na parlamentarnem odboru za zunanje zadeve (Afet) potekalo zaslišanje kandidatke za visoko zunanjepolitično predstavnico EU in podpredsednico Evropske komisije Kaje Kallas. Kot je na družbenem omrežju X sporočila tiskovna predstavnica Evropskega parlamenta Delphine Colard, so koordinatorji skupin v Afetu preložili odločanje o njeni kandidaturi.

Tako se zdi vse bolj verjetno, da bodo evroposlanci o vseh šestih kandidatih in kandidatkah za podpredsedniške položaje v prihodnji komisiji odločali v paketu.

Trenutno potekata zaslišanji Romunke Roxane Minzatu iz vrst socialistov (S&D), ki bo kot podpredsednica pristojna za veščine, in Francoza Stephana Sejourneja (Renew), ki bo pristojen za industrijsko politiko.

Zvečer pa bodo pristojni odbori zaslišali še Finko Henno Virkkunen iz Evropske ljudske stranke (EPP), ki bo pristojna za varnost, demokracijo in digitalizacijo, ter kandidatko za podpredsednico komisije za pravični, čisti in konkurenčni prehod, špansko socialistko Tereso Ribera. Ta je sporna za desne politične skupine.

Del paketa bo po pričakovanjih še kandidat za evropskega komisarja za zdravstvo in dobrobit živali Oliver Varheyli, ki kljub dodatnim pojasnilom še ni prejel podpore pristojnih odborov.