Evropska komisija oglobila farmacevtskega velikana Teva

Bruselj je v preiskavi ugotovil, da je Teva pri tej učinkovini zlorabila prevladujoč položaj na trgih v Belgiji, Nemčiji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem, Poljskem in Češkem.

Kot so pojasnili na komisiji, je Teva globalno farmacevtsko podjetje, ki prek več hčerinskih družb deluje tudi v evropskem gospodarskem območju. Proizvaja zdravilo Copaxone, ki vsebuje aktivno učinkovino glatimer acetat, za katero je imela do leta 2015 osnovni patent.

Podjetje je po navedbah Evropske komisije z zlorabo pravil in postopkov Evropskega patentnega urada "umetno" podaljševalo zaščito glatimer acetata.

Obenem je izvajalo sistematično kampanjo omalovaževanja konkurenčnega zdravila podjetja Synthon, ki vsebuje glatimer acetat. Med drugim je širilo zavajajoče informacije o njegovi varnosti, učinkovitosti in terapevtski primerljivosti s Copaxonom, so navedli na komisiji.

"Ugotovili smo, da je ravnanje Teve prispevalo k ohranjanju skoraj monopolnega položaja v več državah članicah še več let po izteku osnovnega patenta za Copaxone. To je morda preprečilo pomembne prihranke v zdravstvenih blagajnah, saj bi se cene lahko znižale tudi do 80 odstotkov," je ob tem povedala pristojna evropska komisarka Margrethe Vestager.

Teva bo morala po njenih besedah plačati 462,6 milijona evrov kazni in se v prihodnje odreči podobnim praksam.