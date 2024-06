Upokojenci na sobnih kolesih prevozili dolžino uradnega maratona

Pedala so vrteli pred Domom starejših občanov Fužine, kjer se je, teden dni pred uradnim, odvil že 8. seniorski maraton Franja. Domski stanovalci in stanovalke vsako leto na sobnih kolesih skupaj prevozijo dolžino uradnega maratona. Letos pa so uvedli še dve novosti: prvič so se jim pridružili predstavniki treh drugih domov in prvič so prireditvi dodali dobrodelno noto. Priključili so se namreč dobrodelni akciji radia 1 Deželak Junak in zbrana sredstva za letovanje otrok iz socialno šibkih družin predali komu drugemu kot Mihi Deželaku.