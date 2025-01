V Nemčiji primeri slinavke in parkljevke, prašiči, ki so prispeli v Slovenijo zdravi

Dežela Brandenburg in mesto Berlin sta uvedla popolno prepoved premikov za vse parkljarje. Preventivno so pokončali dovzetne živali v polkrogu en kilometer okrog okuženega gospodarstva v okrožju Märkisch-Oderland. Klinično in laboratorijsko so preiskali živali na območjih z omejitvami (trikilometrsko zaščitno območje in desetkilometrsko ogroženo območje) ter živali na kontaktnih gospodarstvih. Tudi te živali so pokončali.

Nemške oblasti so takoj po potrditvi slinavke in parkljevke (SIP) 10. januarja 2025 sprejele ukrepe za pokončanje prizadetih živali in vzpostavitev območij z omejitvami ter prepoved premikov dovzetnih živali in proizvodov iz teh območij. Opravili so epidemiološke preiskave za razjasnitev izvora bolezni in odkrivanje možnih kontaktnih gospodarstev, so sporočili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

"Ker možnosti, da so vir bolezni divji parkljarji, ne morejo popolnoma izključiti, opravljajo tudi preiskave na SIP pri divjih prašičih, ki so testirani na afriško prašičjo kugo (območje z omejitvami tudi zaradi APK). Dodatno opravljajo preiskave na bolezen tudi na vzorcih, ki so bili odvzeti za preiskave na bolezen modrikastega jezika (BTV 3) in so bili negativni," poroča UVHVVR in dodaja, da do sedaj novih pozitivnih živali niso ugotovili.

Prašiči, ki so iz Nemčije prispeli v Slovenijo, nimajo znakov bolezni

Glede na podatke iz informacijskega sistema in podatke, ki jih je posredovala Nemčija, je iz Nemčije (dežele Brandenburg) v Slovenijo v obdobju od decembra 2024 do potrditve bolezni v Nemčiji prišla le ena pošiljka dovzetnih živali (prašičev), pravijo na upravi, a mirijo, da je bil v reji opravljen klinični pregled in da so bile živali brez znakov bolezni.

UVHVVR imetnike živali poziva, da dosledno izvajajo splošne biovarnostne ukrepe (čista oblačila v hlevu, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, preprečevanje dostopa v hlev zunanjim osebam in podobno), ki so ključni za preprečevanje vnosa bolezni, tako v državo kot v rejo. "Bodite pozorni na zdravstveno stanje svojih živali," še opozarjajo lastnike in jih pozivajo naj, če opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na SIP, to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju.

Za Združeno kraljestvo omejitve glede osebnega uvoza mesa

Na upravi so sporočili še, da je bil na ravni Evropske unije izdan Izvedbeni sklep Komisije o nekaterih začasnih nujnih ukrepih v zvezi s slinavko in parkljevko v Nemčiji, v katerem je določeno območje z omejitvami (tri- in desetkilometrsko območje okrog izbruha SIP v Zvezni deželi Brandenburg). Z območja z omejitvami so prepovedani premiki dovzetnih živali (parkljarji) in njihovih proizvodov.

Vse, ki potujejo v Združeno kraljestvo, UVHVVR obvešča, da so od 15. januarja v veljavi omejitve glede t.i. osebnega uvoza svežega mesa, mesnih izdelkov, mleka, mlečnih izdelkov, kolostruma in proizvodov iz kolostruma ter nekaterih živalskih stranskih proizvodov in sestavljenih proizvodov iz EU, vključno s Slovenijo.

"Te izdelke je dovoljeno vnesti v Veliko Britanijo le, če so bili proizvedeni in pakirani v skladu s komercialnimi standardi EU in tehtajo največ 2 kg na osebo ter imajo identifikacijsko ali zdravstveno oznako (ali tržno oznako, če gre za živalski stranski proizvod), ki dokazuje, da so izdelki komercialno proizvedeni)," so še pojasnili na UVHVVR.