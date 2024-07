Parkiranje v beli coni odslej plačljivo do 20. ure in tudi ob sobotah

Z mariborske občine so sporočili, da bodo 15. julija začele veljati spremembe na področju parkiranja. Na vseh parkiriščih v belih conah občine ob delavnikih bo plačljivost parkiranja podaljšana za eno uro, torej do 20. ure.

Poleg tega uvajajo plačljivo parkiranje ob sobotah med 8. in 13. uro, a le v conah 1, 2, 3 in 4. To zajema območje na levem bregu Drave, ki na severu sega do Mestnega parka, jugu Drave, zahodu Strossmayerjeve ulice in vzhodu Melja. Znotraj tega območja se nahaja skupno blizu 1300 parkirnih mest v belih conah.

Hkrati bo plačljivo parkiranje ob sobotah razširjeno tudi na ograjena parkirišča na treh lokacijah, to so Rakušev trg, Mlinska ulica in Sodna ulica/Ulica talcev. Na teh parkiriščih je skupaj prek 260 parkirnih mest.