Lahko lastnik stanovanja najemnika, ki ima za nedoločen čas sklenjeno pogodbo, vrže na cesto?

63-letno Ljubljančanko, ki s sinom s posebnimi potrebami že dve leti živi v najemniškem stanovanju, lastnik želi izseliti zaradi luknje v fasadi. Na stanovanjskem bloku so namreč menjali fasado in pri tem zakrpali luknjo za odtekanje kondenza klimatske naprave. Najemnica je na to opozorila in zvrtali so ji novo luknjo, lastnik stanovanja pa naj bi jo naknadno obtožil, da je luknjo zvrtala sama, za izselitev pa ji je dal tri mesece časa.