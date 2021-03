Mama že tri mesece išče svoja otroka: za njima se je izgubila vsaka sled

Na nas se je obrnila mati, ki že več kot tri mesece ni videla svojih dveh otrok, starih komaj dve leti in pol in pet let. Z njima je živela v Švici, a ju je odpeljal njen nekdanji partner. Sodišče je odredilo, da mora oče otroka vrniti, a tega ni storil. V iskanje otrok se je zato vključila tudi Policija, ki je očeta pred nekaj dnevi prijela. Zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti, odvzema mladoletne osebe in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor. Za otrokoma pa se je izgubila vsaka sled.

icon-expand