Lorenzo bo zaradi bolečin odločitev o nastopu na dirki sprejel po tretjem treningu

Jorge Lorenzo (Ducati) je v Malezijo prišel odločen, da bo nastopil na dirki, čeprav je dal jasno vedeti, da ni stoodstotno pripravljen. A na uvodnih dveh treningih je hitro spoznal, da bo težko konkurenčen najboljšim. Prvega je zaključil na zadnjem, 24. mestu s triinpolsekundnim zaostankom, na drugem pa mu je šlo še slabše, saj je na zadnjem mestu zabeležil več kot pet sekund zaostanka. "Položaj je težek, saj sem zelo zafrustriran," je bil iskren Lorenzo. "Pričakoval sem, ne, želel sem si, ker sem vedel, da bom en teden po operaciji zapestja, takšen kot sem, zato sem želel biti tukaj, a biti precej boljši, saj ta steza ustreza meni in mojemu motorju," je razočarano razlagal Lorenzo.

Prav lahko se zgodi, da bo motor odstopil Pirru

"Sem sem prišel v boljšem stanju kot na Japonskem, toda tudi če rešimo polovico težave in polovico bolečine, ne bom prav konkurenčen. V soboto dopoldne se bomo odločili, ali je bolje nadaljevati ali pa bom odstopil moj motor Michelu Pirru," je čistega vina nalil španski dirkač, ki se prihodnjo sezono seli k Hondi.

"Če čutiš, da boš prišel do dobrega rezultata, kot je zmagati dirko, priti na stopničke ali priti med pet oz. deset, potem je pametno tvegati," je še dodal Lorenzo. "Toda ko poskušaš narediti vse in si vseeno tri sekunde počasnejši kot najhitrejši, potem nima smisla pritiskati," je pojasnil. 31-letni Majorčan. Ta se tudi na malezijskih tleh spopada z velikimi bolečinami v zapestju. "Ko vozim z bolečino, je očitno bolje kot na Japonskem, toda daleč od stoodstotnega. Rekel bi, da nekje med 65 in 70 odstotki," je svoje trenutne sposobnosti opisal Lorenzo. Ta ima zaradi bolečin največ težav pri menjavi smeri in na zaviranju.