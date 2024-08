Je princ Mohamed ponaredil podpis kralja in Savdsko Arabijo pahnil v vojno?

Princ Mohamed zdaj dejansko služi kot vodja Savdske Arabije in se namesto svojega očeta, 88-letnega kralja Salmana , srečuje z vsemi voditelji in opravlja vse posle. Njegovo vedenje, zlasti na začetku njegovega prihoda na oblast, je pokazalo širše zatiranje vsakršnega domnevnega nasprotovanja ali podlage moči, ki bi lahko izpodbijala njegovo vladavino.

Saad al Džabri , nekdanji savdski obveščevalni uradnik, ki je že več let v sporu s kraljevino Savdsko Arabijo, je v intervjuju za BBC nedavno savdskega prestolonaslednika obtožil hudih reči, med drugim tega, da je ponaredil očetov podpis in državo pahnil v vojno z jemenskimi uporniki.

"Bili smo presenečeni, da je kraljevi odlok dovolil posege na terenu," je dejal al Džabri. "Za ta odlok je ponaredil podpis svojega očeta, ker se je kraljeva duševna sposobnost slabšala."

Vojna v Jemnu proti upornikom, ki jih podpira Iran, se je začela z obljubami princa, da bo hitro končana, a zdaj traja že skoraj desetletje. V vojni je bilo ubitih več kot 150.000 ljudi, zaradi nje pa je nastala tudi ena najhujših humanitarnih katastrof na svetu, v kateri je umrlo še več tisoč ljudi. Princ Mohamed je bil sicer v tem času obrambni minister.

Al Džabri pa je nekoč delal za nekdanjega kronskega princa Mohameda bin Nayefa, ki je bil zaupnik ZDA v boju proti borcem Al Kaide v kraljevini po napadih 11. septembra 2001. Kralj Salman je leta 2017 nato kronskega princa zamenjal za svojega sina, princ Mohamed bin Nayef pa naj bi bil po tem v hišnem priporu.

Napetosti med al Džabrijem in Mohamedom bin Salmanom so bile ostre že prej, al Džabri ga je celo tožil, češ da ga je želel princ ubiti, potem ko je pobegnil v tujino.

V pogovoru za BBC je al Džabri trdil tudi, da je princ Mohamed razmišljal o umoru nekdanjega kralja Abdulaha in izrazil skrb ter strah, saj so njegovi otroci še vedno zaprti v Savdski Arabiji. "Načrtoval je moj umor in ne bo počival, dokler me ne bo videl mrtvega," je opozoril.