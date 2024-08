Italijanske odbojkarice zlahka opravile z Američankami za prvo olimpijsko zlato

Italijanke so v velikem slogu osvojile svojo prvo kolajno na olimpijskih igrah. Od premiernega nastopa v Sydneyju 2000 so najboljšo uvrstitev dosegle v Atenah 2004, Pekingu 2008 in Londonu 2012, ko so zasedle peto mesto, na letošnjem olimpijskem finalu pa so se dobesedno poigrale z Američankami ter jih po uri in 13 minutah ugnale po treh nizih.

Izbranke legendarnega 72-letnega argentinsko-italijanskega strokovnjaka Julia Velasca so prevladovale v vseh treh nizih, v vseh segmentih igre so bile daleč pred branilkami naslova pred tremi leti v Tokiu. Blestela je 195 cm visoka igralka nigerijskega rodu Paola Egonu, ki je za zmago Italijank prispevala 22 točk, izdatno pomoč pa je imela tudi pri svojih razigranih in navdahnjenih soigralkah.