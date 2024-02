Neprimeren humor o slepoti in Kosovel, ki se je izkazal za Kajuha

Kaj imajo skupnega Esmeralda, Stevie Wonder, Srečko Kosovel in Karel Destovnik - Kajuh? Tudi šale o slepoti in napačno citirana slovenska poezija so, poleg vseh drugih internih pretresov, v preteklih dneh zaznamovali stranko Socialnih demokratov. Kaj z navezovanjem na dve slepi pop ikoni javnosti sporočata pravosodna ministrica in vodja poslanske skupine in zakaj so državljanom na Prešernov dan čestitali s Kosovelom, ki se je izkazal za Kajuha?