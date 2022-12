Apple slovenski aplikaciji podelil nagrado za najboljšo aplikacijo

Slovence v svetu najbolje predstavljajo naši uspešni športniki, a tudi na tehnološkem področju se znamo kosati z najboljšimi. To je pred kratkim s svojo aplikacijo za beleženje vadbe in telesne pripravljenosti dokazalo gorenjsko podjetje Gentler Streak. Ne glede na to, da je aplikacija za pametno uro zaživela šele pred desetimi meseci, je prvi mož tehnološkega velikana Apple med poplavo različnih aplikacij za najboljšo okronal prav slovensko aplikacijo Gentler Streak. Ta v ospredje postavlja uporabnikovo osebno ravnovesje med telesno pripravljenostjo in počitkom. Prav po tem se po mnenju Appla najbolj razlikujejo od stotine drugih aplikacij za telesno vadbo.