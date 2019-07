Umorjeno 15-letno dekle trikrat zaman poklicalo policijo na pomoč

Na sobotnem protestu je bilo tako med drugim slišati kritike na račun nesposobnosti policije in tudi pozive vladi, naj odstopi. Ljudje so ob obeležju, ki so ga naredili pred notranjim ministrstvom, polagali cvetje in prižigali sveče.

Dekle je zakričalo "Prihaja, prihaja", preden je bila zveza prekinjena, je novinarjem povedal generalni direktor policije Ioan Buda , še preden so ga odstavili.

Dekle po imenu Alexandra so ugrabili v sredo, ko se je nameravala z avtoštopom vrniti domov v Dobrosloveni na jugu Romunije. V četrtek zjutraj je uspela trikrat poklicati številko 112 in sporočiti, da je ugrabljena. Pri tem je navedla informacije o tem, kje se nahaja, a policija njenega klica naj ne bi vzela resno.

Romunski notranji minister Nicolae Mogaje v petek pojasnil, da so Budo odstavili, ker so v danem primeru "potrebni drastični ukrepi". Sledile so odstavitev še več visokih predstavnikov policije.

Pridržali 65-letnika

Na policijo letijo kritike, da se je prepozno odzvala, da bi dekle pomagala rešiti. Dekletova družina policiji očita, da njenih pozivov ni vzela resno, policija pa odgovarja, da je bilo težko izslediti kraj, odkoder je klicala.

Policija domneva, da je dekle umrlo v rokah svojega ugrabitelja. Pridržala je 65-letnega moškega, potem ko so med preiskavo njegovega doma in vrta odkrili posmrtne ostanke in nakit, ki je pripadal dekletu. Moški vztraja, da je nedolžen.