Po svetu protesti v podporo Palestini, množični mirovni shod tudi v Tel Avivu

Poleg Londona so protesti potekali tudi v drugih mestih, denimo v Manchestru, Bristolu, Peterboroughu in Nottinghamu. Po poročanju britanskega časnika The Guardian bi to lahko bile ene od največjih propalestinskih demonstracij v britanski zgodovini.

Na enem od posnetkov je moč videti, kako je množica v Londonu vedno znova vzklikala "svobodna, svobodna Palestina" (free, free Palestine). Številni udeleženci so tudi mahali s palestinskimi zastavami. Množica se je po koncu nagovorov po navedbah policije mirno razšla.

Manjša skupina protestnikov je sicer zvečer v bližji ulici poškodovala enega od avtomobilov, ki je peljal mimo, ter policiste obmetavala s predmeti. Prijeli so sedem ljudi.

Sporočilo iz Tel Aviva enotno: želimo si miru!

Že v soboto zvečer pa se je tudi v izraelski prestolnici Tel Aviv zbralo na tisoče ljudi, ki so organizirali shod v znak podpore miru in sožitju med Judi in Arabci. Udeleženci so izrazili tudi podporo nedavnemu premirju med Izraelom in Hamasom, ki je začelo veljati v petek. Izraelsko vlado so pozvali, naj nemudoma sprejme ukrepe za konec izraelske okupacije na Zahodnem bregu ter za dosego miru s Palestinci.

Da gre za enega največjih mirovnih protestov na tem območju, poročajo lokalni mediji.