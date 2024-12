V Iranu aretirali italijansko novinarko: zaprta v zloglasnem zaporu

Italijanske oblasti so medtem sporočile, da si na vse načine prizadevajo za njeno izpustitev.

Italijansko veleposlaništvo in konzulat v Teheranu sta sporočila, da spremljata primer Cecilie Sala , veleposlanica Paola Amadei pa jo je obiskala v zaporu, da bi preverila, v kakšnih razmerah je pridržana.

Po poročanju časnika La Repubblica je bila 29-letna Sala v Iranu, kamor je prispela z novinarskim vizumom, približno deset dni in se je pripravljala na vrnitev v Italijo, ko so jo pridržali.

Podjetje Chora Media, za katerega je Sala pripravila več prispevkov za podkast, pa je sporočilo, da je novinarka zaprta v zloglasnem teheranskem zaporu Evin, kjer so priprti oporečniki, in da se nahaja v samici. Dodalo je, da razlog za njeno aretacijo ni bil podan, in obsodilo tovrstno "samovoljno aretacijo".