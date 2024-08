Indijsko zdravniško združenje (IMA) je prejšnji teden umor označilo za "zločin barbarskega obsega zaradi pomanjkanja varnih prostorov za ženske" in zaprosilo za podporo države v "boju za pravico".

Protesti proti napadu in pozivi k boljši zaščiti žensk so se nato v zadnjih dneh še okrepili. In vrhunec dosegli s stavko zdravnikov.

Predsednik združenja R. V. Asokan je za BBC povedal, da zdravniki že leta trpijo in protestirajo proti nasilju, a da je bil ta incident "kvalitativno drugačen".

Če se lahko tak zločin zgodi na medicinski fakulteti v večjem mestu, kaže, da "zdravniki nikjer niso varni", je dejal.

IMA je izdala tudi seznam zahtev, vključno z okrepitvijo zakona za boljšo zaščito zdravstvenega osebja pred nasiljem, povečanjem stopnje varnosti v bolnišnicah in ustvarjanjem varnih prostorov za počitek.

Pozvali so k "natančni in strokovni preiskavi" umora in sodnemu pregonu vpletenih ter izplačilu odškodnine za družino umorjene ženske.

Posilstvo 31-letne zdravnice pripravnice je sicer močno odmevalo v državi, kjer varnost in pravice žensk niso vredne prav veliko. Njeno napol golo truplo s hudimi poškodbami so prejšnji teden odkrili v predavalnici na medicinski fakulteti, potem ko naj bi tja odšla počivat med izmeno.

V zvezi z zločinom so aretirali prostovoljca, ki je delal v bolnišnici.

Primer je bil po kritikah zaradi pomanjkanja napredka prenesen z lokalne policije na indijski Centralni preiskovalni urad (CBI).

Prav tako je po njeni smrti na naslovnice prišlo še več primerov posilstev, zato je premier Narendra Modi dejal, da je treba "pošastno obnašanje do žensk ostro in hitro kaznovati". A to je v Indiji težava že desetletja, politika pa se prav veliko dlje od občasnih velikih besed ni premaknila. Dodatna težava je tudi korupcija na vseh ravneh v državi in kultura, ki dopušča poniževalen odnos do žensk.