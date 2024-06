Tatum: Dallas se bo vrnil močnejši, v to sem prepričan

Druga tekma bo v noči z nedelje na ponedeljek ob 2. uri po srednjeevropskem času.

Že v prvi četrtini je Boston z delnim izidom 23:5 prišel do prednosti 17 točk. To je v drugem delu le še nadgradil in povedel celo z 58:29. "Dober start nam je močno olajšal delo. Sprostil je napetost, ki se pojavlja, ko igraš dvoboj s takšnim vložkom. Morali smo se zavesti, da smo v finalu in uživati v tem. Redki so športniki, ki se lahko pohvalijo, da igrajo za tako pomembno stvar, kot je lovorika v ligi NBA," je domače novinarje pozdravil prvi zvezdnik Bostona Jason Tatum. Nato so se gosti v napadu le malce prebudili, do konca polčasa znižali zaostanek na -21 in dobre štiri minute pred koncem tretjega dela igre predvsem po Dončićevi zaslugi prišli na vsega osem točk zaostanka (64:72). Toda to je domače košarkarje v glasnem TD Gardnu le dodatno podžgalo. Z delnim izidom 14:0 so znova ušli na neulovljivo prednost in jo zanesljivo zadržali tudi v zadnjih 12 minutah.