Španci proti Hrvatom v treh minutah do dveh zadetkov (2:0*)

Po prvem sodnikovem žvižgu so na terenu zagospodarili španski reprezentanti, ki pa iz obetavnih položajev niso uspeli priti do nevarnih zaključkov. Več kot očitno je bilo, da sta obe ekipi tekmo vzeli zelo resno in se zavedali, da o poteku obračuna lahko odloča ena sama napaka, posledično pa sta igrali zelo previdno in zadržano.

PRED TEKMO

Obračun med Španijo in Hrvaško bo prva tekma v skupini B, ki so jo mnogi označili za skupino smrti. Tam sta poleg omenjenih reprezentanc še Italija in Albanija, ki se bosta spopadli v zadnjem sobotnem terminu. Španci se v obračun podajajo v vlogi favorita predvsem na račun izjemnih rezultatov v kvalifikacijah, kjer so na osmih tekmah vknjižili sedem zmag in poraz. Hrvati so imeli na poti do evropskega prvenstva za odtenek več težav, saj so v kvalifikacijski skupini D s petimi zmagami, dvema porazoma in remijem končali na drugem mestu za Turčijo.