Šimundža: Zavedamo se kakovosti tekmeca, a poln Ljudski vrt je naša prednost

"Vsaka ekipa ima svoje prednosti in slabosti. Djurgarden je eden od najbolj prepoznavnih skandinavskih klubov. Zavedamo se, da so zdaj oni v položaju, ko se bodo morali čim prej prilagoditi na drugačne pogoje, kot so jih vajeni doma na Švedskem. Ampak na te stvari se ne zanašamo, saj vemo, da gre za zelo kakovostnega in resnega tekmeca. Mi moramo biti zelo tekmovalni, na zelo visoki ravni igranja, ko gre za evropske tekme. Na prvem obračunu pred tednom dni smo oboji razkrili določene pomanjkljivosti in tisti, ki bo na povratni tekmi storil manj napak, bo bliže uspehu," dan pred povratnim obračunom v Ljudskem vrtu za uvrstitev v skupinski del Konferenčne lige pravi trener Maribora Ante Šimundža.

Ta je bil zadovoljen s prikazanim na nedeljskem večnem derbiju proti Olimpiji (1:1), toda jutri (četrtek) se obeta dvoboj na evropski ravni, ki bo od vijoličastih zahteval še nekaj več.