GS v bran Klakočar Zupančičevi, opozicija o nazadovanju pravne države

Prespano noč po političnem viharju zaradi blokade opozicijske preiskovalke o energetiki, so v največji vladni stranki stopili v bran prvi med enakimi in zanikali, da bi kdo od vladajočih pritiskal, kako naj ravna. "Predsednica državnega zbora se zaveda svojega poslanstva in tudi pristojnosti, ki jih imajo komisije in ni nobenih političnih namigovanj," zatrjuje podpredsednik vlade Matej Arčon.

"Predsednica ima preprosto prav. Sledi mnenju zakonodajno-pravne službe. Še več, spoštovanje in pa podpora, da naj na tej svoji poti vztraja," meni vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

Bolj previdno glede blokade izrecnega navodila ustave pa koalicijski partnerji. "Pomembno je prebrati mnenje zakonodajno-pravne službe, ki pravi, da je sklic nekoliko neroden. Mi se ne želimo spuščati v to konfrontacijo med predsednico DZ in opozicijsko stranko SDS. Dejstvo je pa, da mi že imamo v tem mandatu veliko preiskovalk in vprašanje je, če bodo vse opravile delo do konca mandata," ima pomisleke sekretar poslanske skupine Levica Alan Medveš.

Na vprašanje, ali ima občutek, da skuša Gibanje Svoboda kaj pomesti pod preprogo, glede na to, da se borijo proti preiskovalni komisiji, glavna tajnica SD Živa Živkovič odgovarja: "To morate pa na njih nasloviti vprašanje."

Dve parlamentarni preiskavi o isti temi?

Medtem ko v opoziciji demantirajo tezo Klakočar Zupančič, da o isti temi ne moreta teči dve parlamentarni preiskavi. "Če se spomnimo en mandat nazaj, sta hkrati potekali dve preiskavi na temo zaščitne opreme. Eno je sklicala koalicija, drugo je sklicala opozicija. Imeli smo tudi dve preiskovalni komisiji na temo bančnega sistema, mislim da v mandatu 14-18. Tako, da parlamentarna praksa pravi, da s tem ni težav," odgovarja poslanec SDS Rado Gladek.

"Kar ni prav. Ne moreta teči dve preiskovalni komisiji o isti stvari. Ker to ustvarja v državi pravno negotovost in je poseg v pravno varnost," jim odgovarja Klakočar Zupančičeva. "Da bi pisci ustave, ki je nastala že precej nazaj, verjeli v to, da mora nekdo narediti nekaj nelegalnega in nezakonitega, zagotovo ni bil njegov razmislek," pa pravi vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic. "Pri spoštovanju pravne države vidimo veliko krakov nazaj," medtem dogajanje ocenjuje Jernej Vrtovec iz NSi, zato je pričakovati, da bodo v SDS in NSi v kratkem dopolnili zahtevo in vztrajali pri ustanovitvi svoje preiskovalke.