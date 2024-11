Italijani Američane, ki želijo pobegniti pred Trumpom, vabijo v hiše za en evro

Po zmagi Donalda Trumpa so odprli spletno stran, namenjeno morebitnim ameriškim izseljencem, ki ponuja več poceni domov v upanju, da bodo tisti, ki jih je rezultat volitev razburil, pohiteli in kupili eno od njihovih praznih nepremičnin, poroča CNN.

"Ali ste izčrpani zaradi globalne politike? Želite sprejeti bolj uravnotežen življenjski slog in hkrati zagotoviti nove priložnosti? Čas je, da začnete svoj evropski pobeg v osupljivem raju Sardinije," so besede, s katerimi poskušajo razočarane prebivalce ZDA nagovoriti, da svoj dom najdejo prav pri njih.

Župan mesteca Francesco Columbu je za CNN povedal, da je bila spletna stran ustvarjena posebej za privabljanje ameriških volivcev po predsedniških volitvah. Pravi, da obožuje Združene države in je prepričan, da so Američani najboljši ljudje, ki mu lahko pomagajo oživiti skupnost. "Resnično si želimo in se bomo osredotočili predvsem na Američane," pravi. "Ljudem iz drugih držav seveda ne moremo prepovedati prijave, a Američani bodo imeli hitri postopek. Na njih stavimo, da nam bodo pomagali oživiti vas."

Columbu pravi, da vas zdaj ponuja tri ravni nastanitve: brezplačne začasne domove za nekatere digitalne nomade, domove za en evro, ki jih je treba prenoviti, in hiše, pripravljene za vselitev, po cenah do 100.000 evrov. Župan opisuje, da je ustanovil posebno ekipo, ki bo zainteresirane kupce vodila skozi vse korake nakupa, od organiziranja prilagojenih zasebnih ogledov razpoložljivih stanovanj do iskanja izvajalcev, gradbincev in urejanja potrebne dokumentacije.

Pravi, da bodo fotografije in načrti prostih praznih nepremičnin kmalu naloženi na spletno stran. V preteklem stoletju se je prebivalstvo Ollolaija zmanjšalo z 2250 na 1300, vsako leto pa se rodi le peščica otrok. Številne družine so v težkih gospodarskih časih zapustile vas v iskanju dela in boljšega življenja.