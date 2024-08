Igralka Leah Remini se ločuje: To je najbolje za naju

OGLAS

Leah Remini in Angelo Pagan se po 28. skupnih letih in 21. letih zakona ločujeta. Igralka in podjetnik sta novico sporočila v skupni izjavi na družbenem omrežju, kjer sta zapisala, da se bosta morala navaditi na novo realnost, kljub temu da je bila odločitev za ta korak težka, pa sta sklenila, da je tako še najbolje za oba.

Leah Remini in Angelo Pagan se ločujeta. FOTO: Profimedia icon-expand

"No, tukaj smo. Po 28. skupnih letih in 21. letih zakona sva se odločila, da se ločiva. Po dolgem premisleku in izraženi skrbi, ne glede na to, kako težka je ločitev, se tega lotevava s pozitivnim pristopom, saj meniva, da je tako najbolje za naju. Ponosna sva, da sva uspela skozi vse to iti skupaj," sta zapisala in nadaljevala, da se bosta morala še navaditi na novo realnost, a bosta še naprej skupaj preživela praznike, si ogledala njune najljubše televizijske oddaje in se udeleževala družinskih srečanj. "Ostaja torej veliko vprašanje, zakaj? Najbolj preprosto pojasnilo je, ker sva se oba spremenila, tako kot se to ljudem dogaja, navadila pa sva se igrati vlogi, ki nama več ne ustrezata. Po vloženem trudu in premisleku sva se odločila, da bova storila ta korak, ki odraža, kdo sva danes," sta še zapisala.

"Najina vez je še vedno močna, a se je spremenila. Zakon, ki je trajal tako dolgo in je bilo ustvarjenih toliko lepih trenutkov, še posebej med vzgojo najine čudovite hčerke, je potrebno praznovati. Iz najinega vidika je bila ta zveza zelo uspešna. Sedaj se veseliva, da bova ustvarila še več lepih spominov, le da na drugačen način," sta prepričana nekdanja zakonca. Remini in Pagan sta dodala, da želita biti čim bolj transparentna, saj sta veliko svojega zasebnega življenja delila z javnostjo: "Želiva si, da bi imeli vsi več dostopa do različnih zgodb partnerskih zvez in se ne bi počutili odrinjene med navigiranjem sprememb, ki jih vsako leto naredi več milijonov parov. Upava, da bo najina zgodba navdihnila druge, da bodo spoznali, da razmerja – ne glede na to, ali se spremenijo ali končajo – niso propadla. Še naprej bova delila podrobnosti iz najinih življenj, ko bova krmarila v tem novem življenjskem poglavju."