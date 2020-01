Pojasnil posnetek, ki dokazuje, da med Avto karaokami ne vozi sam

Simpatični voditelj James Corden ima v sklopu svoje oddaje The Late Late Showsegment imenovan Avto karaoke (Carpool Karaoke), kjer v svojem avtomobilu vozi zvezdnike in z njimi prepeva. Nedavno pa je na spletu zaokrožil posnetek, na katerem tovornjak vleče vozilo, ki naj bi ga vozil James, zaradi česar so se oboževalci oddaje počutili prevarane, saj so verjeli, da avtomobil ves čas vozi Corden.

"Rad bi naslovil govorice in vam gledalcem zagotovil, da obtožbe niso resnične," je voditelj začel v svojem pojasnilu. "Govorim o ljudeh, ki pravijo, da med Avto karaokami v resnici ne vozim avtomobila. Res sovražim, da moram to reči, vendar so to lažne novice," je povedal.

"Vem, da je to zdaj videti slabo, vendar vam želim povedati, da vedno sam vozim, razen če delamo nekaj, kar se nam zdi nevarno – na primer, ko plešemo, se preoblačimo ali pa če sem pijan," je v svojem značilnem šaljivem tonu dejal James. Nato je pojasnil, da je bil v času, ko je posnetek nastal, na sovoznikovem sedežu Justin Bieber in James se je tako pošalil: "Vendar smo v Justinovem primeru menili, da je bolj varno če avtomobil vlečemo. Iskreno, kar naprej se izgubljam v njegovih očeh."

Nato je nadaljeval: "Prisežem, da v 95 odstotkih časa resnično ogrožam življenja največjih pop zvezdnikov na svetu, vendar je to televizijski šov in ni vse resnično. Oddaje ne snemamo ob polnoči, vendar ob petih in se pretvarjamo, da je polnoč. To je televizija in včasih kaj naredimo samo zato, da bi ljudi zabavali. Vendar, ko pride do Avto karaok – razen pri zelo redkih izjemah zaradi varnosti – jaz vozim in za to želim zasluge, saj sem se avtomobil naučil voziti po drugi strani ceste." James namreč prihaja iz Združenega kraljestva.