Vrhunci Serie A: Milan odstavil trenerja, Juventus do novega remija

V 18. krogu italijanskega prvenstva velja izpostaviti dvoboj med Milanom in Romo (1:1), ki je odnesel trenerja Milančanov Paula Fonseco. Inter je gladko odpravil Cagliari (0:3), na vrhu prvenstvene lestvice ostajata Atalanta in Napoli, Bergamasci so sicer le remizirali (1:1) z Laziem, Napoli pa je z 1:0 odpravil Venezio. Juventus, ki v letošnji sezoni niza neodločene izide, je tokrat končal z rezultatom 2:2 proti Fiorentini. Še več dogajanja z italijanskih zelenic si lahko ogledate v priloženem videu.