Slovenski alpski smučarji zadovoljni z opravljenimi pripravami v Čilu

Slovenski tekmovalci v hitrih disciplinah so priprave v Čilu sklenili s pripravljalnimi tekmami v južnoameriškem pokalu. Na zadnji avgustovski dan so Rok Ažnoh , Anže Gartner in Alen Hriberšek nastopili na veleslalomski preizkušnji v El Coloradu. Ažnoh in Gartner sta zaključila med najboljšo petnajsterico. V prvih septembrskih dneh pa sta se v La Parvi poleg zgoraj naštetih v superveleslalomskem tekmovalnem ritmu preizkusila še Nejc Naraločnik in Miha Hrobat .

"Moram reči, da je bil letošnji Čile za nas eden boljših. Imeli smo zelo dobre pogoje, tako snežne kot vremenske. Naredili smo vse, kar smo si zadali. Zdaj gremo domov za par tednov, da se malo spočijemo, potem pa se v Južno Ameriko v bistvu še enkrat vrnemo, in sicer na drug kraj, kjer bomo naredili še do konca vse te priprave pred samimi tekmami. Sicer smo že zdaj nekaj tekmovali, ampak so bile tekme bolj kot ne priprava na tiste prave zimske, ki pridejo v mesecu decembru," je po koncu prvih priprav v Čilu povedal 29-letni Kranjčan.

Naraločnik je drugo superveleslalomsko preizkušnjo zaključil na osmem mestu, Ažnoh pa je bil deveti. "Z današnjim dnem zaključujemo prvi sklop priprav v Južni Ameriki. Moram reči, da so bile kar težke, pa tudi uspešne. Vreme nam je služilo. Trikrat sem nastopil na tekmah pokala Južne Amerike. Bile so bolj uvodne tekme. Glavno je, da smo se z ekipo povezali, da vemo, kako bomo sodelovali kasneje na tekmah svetovnega in evropskega pokala. Drugi sklop priprav bomo opravili malo južneje. Tam se bomo posvetili res hitrim disciplinam, da naberemo kilometre in da ogrejemo smuči za tekme," je sklenil črto pod uvodnimi snežnimi pripravami v Čilu Ažnoh, ki danes praznuje 22. rojstni dan.