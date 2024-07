Plaz na območju Kokre: Skoraj tri tedne za preboj do najbolj odročnih hiš

V soboto se je zaradi neurja sprožil silovit plaz v zaselku Podlebelca v občini Preddvor. Tovornjaki, bagri, gasilci in prostovoljci odstranjujejo kamenje in drug material, ki ga je nanesel plaz. Zasulo je vsaj 10 hiš, najmanj dve nista več primerni za bivanje, ostali pa so tudi brez vode. Cilj se je v najkrajšem možnem času prebiti do samotnih kmetij na Suhadolniku, kjer tamkajšnjim prebivalcem peš prinašajo hrano, vodo in gorivo. Vzpostavili so stezo, po kateri so v dolino pospremili pet turistov. Dela je še ogromno, škoda pa večmilijonska.