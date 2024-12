Zmajevi mehurčki – penina, ki jo lahko pijete brez slabe vesti

Na zdravje, rojstni dan, novo službo, poroko ... Slovenci smo narod, ki rad nazdravlja. In čeprav pravijo, da nazdravljaš s človekom in ne s pijačo, je ob napitnicah ponavadi v kozarcu alkohol. Kaj pa če ga nočete ali ne smete piti? Andreja in Janez Dreisibner sta ob ustvarjanju brezalkoholne penine mislila na vse. Njuna kmetija leži v hribih nad Kungoto, kjer rastejo bogate, s soncem obsijane trte, med njimi pa se vije tista slavna cesta v obliki srca. Vinarstvo, turizem, hrana in tudi dogodki so pripomogli k nastanku Zmajevih mehurčkov – gaziranega napitka s sokom iz rumenega muškata.