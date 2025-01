Jeseničani dobili slovenski obračun v Celju

Jeseničani so v najdaljšem zmagovalnem nizu v sezoni. V decembru so izgubili le eno tekmo, prvo 5. decembra, nato pa so nanizali štiri zmage v gosteh in tri na domačem ledu. S 55 točkami oziroma devetnajstimi zmagami v 26 nastopih so enajst tekem pred koncem rednega dela vodilna ekipa alpske lige. Ravno nasprotno so Celjani doživeli sedmi zaporedni poraz in december zaključili brez zmage. Z desetimi zmagami zasedajo deseto mesto v trinajstčlanski konkurenci.

Za Jeseničane je bila to šele prva zmaga proti Celju v treh dvobojih v tej sezoni, hkrati pa ena najvišjih v sezoni. Le dve tekmi so dobili z več kot štirimi goli razlike. Pri gostih se je med strelce vpisalo pet različnih igralcev - Gregor Koblar (14.), Sillanpaa Santeri (15.), Jaka Šturm (24.), Ožbe Šlibar (45.) in Tjaš Lesničar (50.), za domače pa je zadel Nik Grahut (40.).