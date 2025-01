Edwards po novi kazni z 41 doseženimi točkami, 'nor' skakalni večer Hrvata Zubca

OGLAS

Kot so sporočili iz lige, si je globo prislužil z "obsceno gesto, uperjeno proti uradni osebi". Tokrat je šlo za sredinec, ki ga je pokazal sodniku, skupno pa je v seštevku sezone za Anthonyja Edwardsa to že peta finančna kazen, tako da je vodstvu tekmovanja moral odšteti že 285.000 dolarjev (približno 279.000 evrov). Med drugim je oktobra sredinec pokazal tudi enemu od navijačev, tri decembrske kazni pa je dobil zaradi preklinjanja in žaljenja sodnikov v televizijskih pogovorih v živo po tekmah.

Anthony Edwards

Na igrišču pa je tokrat zablestel z 41 točkami, še posebej v zadnji četrtini, ko je s tremi trojkami in skupno 20 točkami poskrbel, da se je pred tem dokaj izenačen dvoboj razpletel z gladko zmago njegove ekipe. Julius Randle je dodal 20 točk in deset skokov, Rudy Gobert pa je tekmo končal z 11 točkami in 11 skoki. Washington je doživel sedmi zaporedni poraz.

Bolj tesno je bilo v Torontu, kjer je za zmagoviti koš domačih za zmago nad ekipo Golden State poskrbel Ochai Agbaji. Scottie Barnes je sicer dosegel 23 točk, Jakob Pöltl pa 13 točk in 13 skokov, s prvim dosežkom je preskočil mejo 5000 doseženih točk v karieri. Poraženo stran, ki je izgubila drugi zaporedni dvoboj in četrtega od zadnjih petih, sta strelsko vodila Stephen Curry (26 točk) in Andrew Wiggins (20).

Anthony Edwards vs Washington

Po požarih v Los Angelesu, zaradi katerih so prestavili tudi številne športne dogodke, so se prvi na sceno vrnili Lakers. Ti niso igrali vse od prejšnjega tedna, saj sta dve njihovi tekmi odpadli. Tokrat so bili boljši košarkarji iz San Antonia, Victor Wembanyama je končal pri 23 točkah, Harrison Barnes pa pri 17, deset jih je dosegel v zadnji četrtini. Gosti so na koncu slavili zanesljivo s 126:102, za jezernike je Anthony Davis dosegel 30 točk in 13 skokov, LeBron James pa 18 točk.

Ivica Zubac in Nikola Jokić

Tudi mestni tekmeci Clippers so se lahko vrnili na igrišče, v Inglewoodu je domača zasedba premagala Miami s 109:98. James Harden je končal pri 26 točkah, še tri več je za zmagovalce dosegel Norman Powell. Ivica Zubac pa je za 25. dvojni dvojček v karieri zbral 21 točk in 20 skokov, največ doslej v sezoni.



Izidi:

Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 106:120 New York Knicks – Detroit Pistons 119:124 Toronto Raptors – Golden State Warriors 104:101 Houston Rockets – Memphis Grizzlies 120:118 Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs 102:126 LA Clippers – Miami Heat 109:98