Iličić od prihodnjega tedna na treningu vijoličastih

Mariborčani bodo državno prvenstvo začeli 20. julija, ko bodo v Ljudskem vrtu gostili Domžale. Še prej pa jih 11. in 18. julija čakata prva in povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropsko ligo proti bolgarskemu Botevu iz Plovdiva. Priprave aktualnih slovenskih podprvakov se prevešajo v zaključni del. "Najbolj pomembno je spoznanje, da se ni zgodila nobena večja poškodba. Tiste manjše težave smo reševali sproti. Zadovoljen sem tudi s pristopom fantov, prizadevnostjo in dojemanjem zadev. Avtomatizmi in principi so znani, hitro smo jih osvežili ter ujeli, tako da so dosedanji vtisi pozitivni," je za uradno klubsko spletno stran poudaril trener Ante Šimundža.