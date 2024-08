Po Olimpiji in Mariboru do evropske zmage tudi Bravo

V 42. minuti so imeli domači nogometaši novo priložnost za izenačujoči zadetek, predložek Ćorluke je zaključil Tomislav Kiš , a je Slovence reševal Orbanić. Do konca polčasa je zasedba Aleša Arnola zadržala minimalno prednost.

Domači so bili zelo blizu zadetka v 15. minuti, Bravo je pustil veliko prostora Mariu Ćužu , a je ta stresel le vratnico. Ljubljančani so to kaznovali že v naslednjem napadu, žogo je pred gol poslal Gašper Jovan , po nekaj dotikih v kazenskem prostoru pa jo je v mrežo potisnil Ivanšek.

Nogometaši Zrinjskega so bili več pri žogi, gostje pa so pretili predvsem iz protinapadov, ki so obetali, a ni bilo pravega zaključka. Po šibkem strelu Matica Ivanška je Marko Marić prvič posredoval. Na drugi strani je žoga zletela mimo vrat po poskusu Antonia Ivančića , nenatančen je bil tudi Matija Malekinušić .

Drugi polčas so odločneje začeli domačini, ki so krenili po izenačenje. A čeprav so žogo držali v posesti, in to še bolj kot v prvem polčasu, si bistvenih priložnosti niso ustvarili. Pravzaprav si v tem delu ne eni in drugi niso pripravili kaj konkretnega. Z vidika priložnosti je drugi polčas mineval precej mirneje. Zrinjski je pritiskal, manjkal je zaključni strel in Bravo se je dobro branil.

Vse do konca dvoboja si nogometaši iz Mostarja niso pripravili omembe vredne akcije, morda z izjemo strela Hrvoje Barišića z razdalje in z glavo Ivana Posavca, tudi Bravo na drugi strani ni bil nevaren in obveljal je zadetek za zmago Ivanška iz prvega polčasa.