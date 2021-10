Direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik medtem vztraja, da so testi ustrezni, del dvomov vanje pa je pripisala tudi medijem: "Delo smo opravili korektno, na ustreznem strokovnem nivoju. Test se je kljub začetnim sumom, ki so izhajali predvsem iz nizke cene in drugih medijsko izpostavljenih zadev, pravzaprav izkazal za enakovrednega."

Medtem ko so se obrazi Majbert Pharma zabavali v tujini in to javno delili na svojih Instagram profilih je v Sloveniji potekalo testiranje z neustreznimi, nezanesljivimi testi njihove nabave. S Klemnom Nicolettijem in Alanom Amadejem Eferlom je povezan tudi Luka Lah, nekdanji član SDS, znan po aferi snegec. "To ni nobeno jamstvo, da si negativen al pozitiven. Zakaj smo potem sploh rabili te teste?" se je ob tem spraševal Marko Bandelli iz vrst SAB.

Testov kitajskega proizvajalca, ki so jih po pogodbi z državo dobavili v Majbert Pharmu, podpisal pa jo je nekdanji zdravstveni minister Tomaž Gantar, strokovna skupina pravzaprav ni preverjala, je dejala njena vodja Viktorija Tomič. "Papirji so, nismo pa preverjali, ali so ti papirji dejansko verodostojni, ali je to vse tako, kot mora biti, saj za to mi nismo poklicani."

Državljani bi bili lahko deležni testiranja z boljšimi testi, "če bi se zanje seveda opravila verifikacija", dodaja Pavšič. "Na portalu FIND so objavljene verifikacije tudi drugih testov in med njimi jih je veliko, ki so se uporabljali tudi na našem tržišču," pa pravi Čretnikova, na vprašanje, zakaj v verifikacijo niso zajeli še testov drugih proizvajalcev, ki so bili za to pripravljeni tudi plačati, pa odgovarja, da so bili ljudje izjemno preobremenjeni. Da tega ne bodo opravljali na NLZOH, pravi, se je odločila prav ona.

"Eden izmed očitkov je tudi uporaba smernic WHO - zakaj niste uporabili smernic ECDC, ki je bolj pristojen za določanje?" vpraša Pavšič, Čretnikova pa: "Tudi te smernice so bile citirane v poročilu, razlika je v bistvu samo v pragu občutljivosti."

Po zaslišanju direktorice je sledilo še zaslišanje mikrobiologinje Metke Paragi, ki je dejala, da so testi neustrezni,saj da ne ustrezajo tehničnim zahtevam. Mikrobiologinjo, nekdanjo zaposleno na NLZOH, smo gostili tudi v oddaji 24UR ZVEČER. In kako je izgledalo njeno pričanje na komisiji državnega zbora? "Na komisiji DZ sem predstavila glavne točke zakaj testi niso vredu in zakaj tudi interpretacije izsledkov, ki jih je naredil NLZOH, niso vredu," odgovarja.

Paragijeva: Imela sem zelo odgovorno nacionalno funkcijo in tudi zato sem direktorici kljubovala