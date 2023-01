Kdo vas obvesti, če izgubite zdravnika, in zakaj lahko pride do napak?

Odhodi, upokojitve, dolgotrajne bolniške odsotnosti zdravnikov. Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je dejal, da je v Sloveniji že zadnje desetletje neopredeljenih do 120.000 oseb. ZZZS priznava, da je v zadnjem letu opazen porast števila oseb brez osebnega zdravnika. Obveščanje pacientov o trajnih prekinitvah dela izbranega osebnega zdravnika je leta 2017 samoiniciativno prevzela ZZZS, ki po prejetju obvestila s strani zdravstvenega doma obvesti pacienta. A čeprav so nekateri ostali brez zdravnika, pa aplikacija Moj ZZZS vsem tega ne izpisuje. Zakaj?

Do decembra 2017 so izvajalci - zdravstveni domovi oziroma zdravniki zasebniki s koncesijo - zavarovane osebe sami obveščali o prenehanju opravljanja dejavnosti izbranega osebnega zdravnika. Nato pa je obveščanje samoiniciativno prevzela Zavarovalnica zdravstvenega zavarovanja Slovenija (ZZZS), saj so ugotovili, da izvajalci tega niso vedno izvajali korektno.

icon-expand Do konca leta 2022 je bilo 99.012 oseb, ki ni imelo izbranega osebnega družinskega, otroškega ali šolskega zdravnika. FOTO: Shutterstock

"Vse zavarovane osebe ob trajnih prekinitvah dela njihovega izbranega osebnega zdravnika pisno individualno obvestimo s standardiziranim dopisom in jih seznanimo tudi s podatkom o nadomestnem zdravniku oz. izvajalcu, ki bo program prevzel, če je ta ob prenehanju delovanja zdravnika že znan," so povedali na ZZZS. Ob tem jih obvestijo tudi, od kdaj naprej bo zdravstveni izvajalec dejavnost izvajal. A preden lahko ZZZS o prenehanju dejavnosti določenega zdravnika in kdo ga bo nadomestil, obvesti paciente, mora tudi sama informacije prejeti od izvajalca zdravstvene dejavnosti - zdravstvenega doma. Ta mora zavarovalnici v roku petih dni po pričetku odsotnosti pristojno območno enoto ZZZS pisno obvestiti o odsotnosti zdravnika, ki je daljša od treh mesecev. ZZZS pa nato zavarovano osebo o tem obvesti pisno. V zadnjem letu opazen porast števila oseb brez osebnega zdravnika A kot nas je obvestil bralec, ima včasih tudi to obveščanje več pomanjkljivosti. Sam je na primer ostal brez osebnega zdravnika, vendar pa aplikacija Moj ZZZS še vedno kaže, da ima status opredeljenega pacienta. Tudi te "napake" so nam na ZZZS potrdili in pojasnili, da se podatki o osebnih zdravnikih v aplikaciji Moj ZZZS, ki jih prejmejo od izvajalcev zdravstvenih storitev, posodabljajo. Tako lahko do napake pride le, če izvajalec obvestila o odsotnosti zdravnika ne posreduje ZZZS. A z eno izjemo - ZD Ljubljana. "Ta nas je zaradi izjemnih razmer - množičnih odhodov družinskih zdravnikov - že lani prosil, da zaradi sledljivosti medicinske dokumentacije in obravnave njihovih zavarovanih oseb, ki so ostali brez zdravnika, v okviru zdravstvenega doma, formalno še ne izvedemo prekinitev," so pojasnili. Kljub temu pa v takih primerih velja, da je oseba ostala brez zdravnika skladno z obvestilom, ki ga prejme od ZZZS po pošti, in ne takrat, ko je podatek osvežen tudi na spletni strani ZZZS.

Tudi v konkretnem primeru, ko formalne prekinitve ne izvedejo, pa osebe v svojih analizah prikazujejo kot osebe brez zdravnika, saj njihov zdravnik na podlagi obvestila zdravstvenega doma ni več aktiven. "Zaradi tega naše analize niso 'umetno znižale števila pacientov brez zdravnika'," so dodali. V svoje evidence namreč vpišejo trajno odsotnost zdravnika v ZD Ljubljana, s tem pa je oseba označena, da ima opredeljenega neaktivnega zdravnika. "Take osebe štejemo v naših analizah pod 'osebe brez zdravnika'." ZZZS za odsotnost zdravnika izve šele, ko ga izvajalec o tem obvesti Pri Zdravstveni zavarovalnici ob tem menijo, da bi bilo sicer s strani izvajalcev "korektno in prijazno" do zavarovanih oseb, da bi zdravstveni domovi na vidnem mestu, kot so na primer čakalnice ali vrata ordinacije zdravnika, o prenehanju dejavnosti zdravnika in kdo ga bo nadomestil, še pred obveščanjem ZZZS, obveščali zavarovane osebe. "Zdravstveni domovi namreč vnaprej vedo, kdaj se bo določen zdravnik upokojil ali prenehal z delovnim razmerjem, ZZZS pa to izve šele, ko ga izvajalec o tem obvesti," poudarjajo. Skladno z zakonom imajo sicer zavarovane osebe pravico do proste izbire osebnega zdravnika. "Med zdravnikom in pacientom je treba namreč vzpostaviti tudi ustrezno medsebojno zaupanje in sodelovanje, poleg tega pa je smisel te pravice, da je zdravnik zavarovanim osebam lokacijsko čim bližje kraju njihovega prebivališča," so še dejali. Do konca leta 2022 je bilo tako 99.012 oseb s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki ni imelo izbranega osebnega družinskega, otroškega ali šolskega zdravnika. Od teh so pri ZZZS že odšteli 32.928 tujcev, za katere sklepajo, da uveljavljajo zdravstvene storitve izven Slovenije.

ZZZS priznava, da je v zadnjem letu opazen porast števila oseb brez osebnega zdravnika. 30. junija lani so imeli v evidencah zabeleženih 90.099 oseb brez izbranega osebnega zdravnika (brez tujcev), do konca leta 2021 pa je bilo takšnih oseb 78.329.