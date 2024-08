Skoraj polovica vprašanih delo vlade leto dni po poplavah ocenjuje negativno

Šef vlade in njegova partnerka pa volivcem medtem z dopusta pošiljata svojevrstne poletne pozdrave. "Srečno, Slovenija, če me morje vzame," je državljanom, medtem ko je s kanujem odveslal v morje, sporočil Golob.

Golobova Svoboda še vedno občutno zaostaja za SDS Janeza Janše, še kaže ista anketa.

Ostali parlamentarci ob vse več neopredeljenih beležijo le okoli petodstotno podporo. Medtem pa so se v najbolj levi domači stranki spotaknili ob skrajno desen izbor SDS-ovega evroposlanca Branka Grimsa. Ta si je za najožja politična svetovalca izbral ideologa nacionalistične Generacije Identitete Žana Žalca ter Gašperja Pečarja, ki ga je širša javnost spoznala v aferi "snegec".

"Korak za korakom se desnica vztrajno radikalizira in si vsako leto dovoli malce več, vse manj pa ima zadržkov do sodelovanja z vse bolj skrajnimi podporniki," so zapisali v Levici. "Moj edini kriterij izbora obeh asistentov je bil, da sta organizacijsko in diplomatsko bistveno bolj sposobna kot vsi slovenski levičarji skupaj," pa je izbor komentiral Grims. Evropski poslanci so sicer pri izbiri svojih asistentov povsem avtonomni.