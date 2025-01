ZPS opozarja: Vzmetnice imajo drugačno sestavo od oglaševane

Analiza je nato pokazala, da imata oba vzorca vzmetnic drugačno sestavo od oglaševane. Mönch je imel 13 plasti, a so bile sestavljene drugače, kot je bilo navedeno v oglasu. Monte rosa pa je imel 13 namesto 17 plasti in tudi tu je bila sestava drugačna od oglaševane. Vzmetnici sta prav tako imeli klasične vzmeti namesto oglaševanih mikro superžepkastih vzmeti.

Že pri samem nakupu so naleteli na oviro, saj najnižje cene iz oglasa sploh niso mogli doseči, ker najmanjša vzmetnica ni bila na voljo. "Zato smo izbrali prvo, ki je bila na voljo, in smo za njo plačali 50 evrov več, kot je bilo zapisano v oglasu," je dejal Okorn.

Vse izdelke, ko jih prejmejo, pošljemo v akreditirane laboratorije, ki pri preverjanju sledijo standardom in zakonodaji. Obenem v testiranje vključijo tudi stvari, ki so po njihovem prepričanju pomembne za potrošnike, predvsem z vidika uporabnosti, včasih pa tudi kakšnih nevarnih materialov in podobno.

V okviru analize so v laboratoriju med drugim preverili sestavo dveh naključno izbranih vzorcev vzmetnic, in sicer so preverjali modela Monte rosa in Mönch. Obe vzmetnici so naročili prek spleta, po enakem postopku kot običajni potrošniki in podjetja. Podjetja in trgovci tako ne vedo, da je njihov izdelek kupljen za test, je pojasnil vodja primerjalnega testiranja na ZPS Boštjan Okorn .

"V resnici gre za precej preprosti vzmetnici, ki ne ustrezata tistemu, kar piše v oglasnem obvestilu," je ugotovitve laboratorija povzel Okorn.

Vodja pravne pisarne na ZPS Petra Lovišček je ob tem opozorila na stalno prisotne visoke popuste, pri čemer ni objavljene najnižje cene v zadnjih 30 dneh. To predstavlja kršitev zakona o varstvu potrošnikov. S tem po oceni ZPS vplivajo na potrošnikove nakupne odločitve, ker ustvarjajo lažni vtis, da so izdelki na voljo s popustom, čeprav ga ni. "Na zvezi vedno poudarjamo, da ko so tako visoki popusti, sploh če so stalno prisotni, to za potrošnika običajno ne pomeni nič dobrega," je poudarila.

Glede na ugotovitve na ZPS ocenjujejo, da gre za zavajajočo poslovno prakso, saj podjetje podaja neresnične in zavajajoče informacije o glavnih značilnostih izdelkov, zavajanje pa je takšne narave, da vpliva na odločitev povprečnega potrošnika o nakupu.

Na podlagi ugotovitev ocenjujejo, da gre za hujši prekršek, zato so zoper podjetje podali prijavo na Tržni inšpektorat RS. V kratkem bodo podali tudi kazensko ovadbo zaradi goljufije oziroma preslepitve kupcev. Ocenjujejo, da gre za večje število oškodovanih potrošnikov in za znatno oškodovanje.

Podjetje bo sodelovalo s pristojnimi

V podjetju Kanas so v odzivu na opozorila o domnevnih neskladjih med oglaševanimi lastnostmi in tehničnimi specifikacijami izdelkov poudarili, da so njihove vzmetnice izdelane iz vrhunskih materialov, kar potrjujejo laboratorijske analize in mnenja zadovoljnih strank. Tržnemu inšpektoratu bodo posredovali vse zahtevane informacije in dokumentacijo. Prav tako bodo pregledali in po potrebi posodobili vse marketinške materiale, da zagotovijo skladnost z zakonodajo ter jasno predstavitev lastnosti izdelkov.

Glede vzmetnic, ki sta bili predmet testiranja, so pojasnili, da pripadata novi liniji za leto 2025, ki še ni bila uradno predstavljena na trgu. Ker je ZPS naročila vzmetnici v dimenziji 70 x 190 centimetrov, ki ju v tem trenutku niso imeli na zalogi, so morali naročiti izdelavo po meri v tovarni. Zaradi tega so po pomoti prejeli modela iz linije za leto 2025.

"To je bila naša napaka, za katero prevzemamo odgovornost, in v prihodnje se bomo še bolj trudili, da se tovrstne ali podobne situacije ne bodo ponovile," so zapisali.

Glede cenovne politike so poudarili, da oglaševane cene ustrezajo dejanskemu stanju; najnižje cene veljajo za dimenzijo 80 x 160 centimetrov. "Na ZPS niso upoštevali te dimenzije, kar bi lahko razjasnilo njihovo zmedo," so navedli. V konkretnem primeru, ko je bila naročena nestandardna dimenzija, je bila cena višja, kar je običajno pri manj pogosto naročenih izdelkih, so pojasnili. Kot zagotavljajo, to potrjuje tudi njihova evidenca, ki jo lahko predložijo pristojnim organom.