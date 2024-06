Na Irskem končali štetje glasovnic z evropskih volitev

Fianna Fail je izboljšala rezultat iz leta 2019, ko je dobila dva poslanca, medtem ko so pri Fine Gael ob enega evroposlanca. Zeleni, ki so prav tako del koalicije, so izgubili oba sedeža.

Enega poslanca več ima po novem tudi opozicijska nacionalistična Sinn Fein, ki je osvojila dva mandata. V Evropski parlament je uspelo priti še laburistom, Neodvisni Irski in dvema neodvisnima kandidatoma. Skupno ima Irska 14 evropskih poslancev.

Zadnje sedeže v Evropskem parlamentu so po petdnevnem štetju zaradi kompleksnosti podeljevanja mandatov razdelili zgodaj davi. Premier Simon Harris je po razglasitvi izrazil zadovoljstvo nad rezultati, poroča irska radiotelevizija RTE.

Na Irskem so 7. junija potekale tudi lokalne volitve. Rezultati volitev so bili politično ugodni za koalicijski partnerici Fine Gael in Fianna Fail. Največja opozicijska stranka Sinn Fein, ki je upala na boljše rezultate, pa je sprožila postopke za revizijo, še poroča dpa.