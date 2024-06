Zelenski poziva Zahod, naj pomaga prestrezati ruske rakete na nebu nad Ukrajino

OGLAS

"Vsi so se že navadili na to, da Ukrajinci umirajo. Za ljudi to ni eskalacija vojne," je opozoril Zelenski. Ob tem je predlagal večjo pomoč zahodnih držav. Kot primer je navedel, da bi lahko oborožene sile sosednjih držav Nata prestregle prihajajoče ruske rakete nad ukrajinskim ozemljem in tako pomagale Ukrajini pri njeni zaščiti. Rusija je od začetka invazije leta 2022 na Ukrajino izstrelila na tisoče raket in brezpilotnih letal ter 10. maja začela napad na severovzhodno obmejno regijo Harkov, kar jim je prineslo največje ozemeljske pridobitve v letu in pol. "Rusi na ozemlju Ukrajine uporabljajo vsaj 300 letal, za odpor pa potrebujemo vsaj 120 do 130 letal," je poudaril Zelenski in pozval zahodne zaveznike k oskrbi z dodatnimi sistemi zračne obrambe. Medtem pa čakajo na dobavo bojnih letal F-16 ameriške izdelave, piše Al Jazeera.

Volodimir Zelenski FOTO: Shutterstock icon-expand

Vendar če države ne bi mogle takoj dobaviti letal, zdaj ko je najnujneje, bi lahko vsaj sosednje države, ki so članice Nata, uporabljale svoja letala in sestrelile ruske rakete. Ukrajina se pogovarja tudi z mednarodnimi partnerji, da bi z njihovim orožjem napadla rusko vojaško opremo na meji in dlje znotraj ruskega ozemlja, je napovedal Zelenski. Nedavno je Kijev obiskala nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in tudi sama pozvala k večji mednarodni podpori ukrajinski zračni obrambi. Nemčija je sicer med več zaveznicami Nata, ki so izključile napotitev kopenske vojske v Ukrajino, potem ko je francoski predsednik Emmanuel Macron dejal, da tega ne izključuje. Situacija v Ukrajini je namreč vse bolj napeta. Zelenski je dejal, da so razmere na bojišču ene najtežjih, kar jih pomni od začetka ruske invazije februarja 2022. Ruske enote so namreč vdrle v severovzhodno Ukrajino, hkrati pa je Rusija zavzela ozemlje v vzhodni regiji Donbas. "V regiji Donbas se odvija zelo močan val spopadov ... Nihče ne opazi, da je dejansko več spopadov na vzhodu države v smeri Donbasa, predvsem v Kurahovu, Pokrovsku in Časiv Jaru," je večkrat opozoril ukrajinski predsednik. Severno od Harkova pa naj bi bile razmere pod nadzorom.