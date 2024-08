Slovo od kapetana dodatna motivacija za samozavestne zmaje

Nogometaše Olimpije v četrtek čaka prvi obračun s Sheriffom iz Tiraspola v okviru tretjega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo. Zmaji si boljšega uvoda v sezono ne bi mogli želeti, saj so na petih tekmah vknjižili prav toliko zmag. Uspešna serija na tribune očitno vrača tudi navijače, pričakuje se jih okoli pet tisoč. Napoveduje se tudi koreografija v čast zdaj že nekdanjemu kapetanu Timiju Maxu Elšniku. Prenos obračuna od 18.45 dalje na Kanalu A in VOYO.

OGLAS

Ljubljančani so v prejšnjem krogu s skupnim izidom 4:1 izločili ukrajinsko Polisjo iz Žitomirja. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pet tekem, pet zmag, devet doseženih zadetkov, le en prejet. To je izkupiček Olimpije pod vodstvom novega trenerja Victorja Sancheza, ki obračun z moldavskim Sheriffom upravičeno pričakuje samozavesten. "Vzdušje je zelo pozitivno, ker vse gre po načrtih. To nam daje samozavest. Upamo, da bomo lahko tako nadaljevali," je španski strokovnjak začel druženje z mediji dan pred tekmo proti Sheriffu. Olimpija je po skromnejši lanski sezoni, v kateri je nastopanje v Konferenčni ligi terjalo davek v domačem prvenstvu, vstopila brez večjih pričakovanj. Kader se ni bistveno spremenil, odmevnejših okrepitev ni bilo, a Sanchezu je vsaj za zdaj uspelo iz razpoložljivih moči izvleči več kot njegovim predhodnikom.

Zadovoljen je tudi s širino kadra, saj si je na zadnji prvenstveni tekmi privoščil odpočiti kar sedem članov "udarne" enajsterice, a se to na rezultatu ni poznalo. Zmaji so Nafto rutinirano ugnali z 2:0, med strelci sta bila Nemanja Motika in Ivan Durdov, ki v četrtek najverjetneje ne bosta začela. Sancheza smo zato vprašali, ali ima zaradi odličnih predstav rezervistov težave z izbiro začetne postave. "Seveda, ampak to je scenarij, ki si ga lahko samo želim. Lepo je imeti opcije na vseh položaji, ker vsi igrajo zelo dobro." Nekaj skrbi mu povzroča le poškodba Raula Florucza, ki je pod vprašajem.

Cilj zmajev je jasen, ponoviti lanski uspeh in se drugič zapored prebiti v skupinski del Konferenčne lige. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Izkušnje na strani Sheriffa, a Olimpija velja za favorita Ne glede na evropski pedigre nasprotnika – Sheriff je v zadnjih treh sezonah dvakrat igral v Ligi Evropa, enkrat pa celo v Ligi prvakov –, je Olimpija v vlogi favorita. Klub sta med drugimi zapustila najboljša strelca iz lanske sezone Amine Talal in Henrique Luvannor. "Iskreno, s tem se ne ukvarjam. Izkušnje me učijo, da je vsaka tekma drugačna. Vse bo odvisno od dogajanja na igrišču. V nogometu ima vsak možnost za zmago. Skušamo izboljšati našo miselnost, da bi bili za vsakega nasprotnika trd oreh. Ni pomembno, kdo nam stoji nasproti in kakšen je njegov proračun," o napovedih stavnic Sanchez ne želi razmišljati. Moldavski predstavniki so v specifični situaciji, saj so v Ljubljano pripotovali z novim trenerjem. Nekdanji strateg Hajduka Mislav Karoglan je vodenje kluba prevzel v ponedeljek. Zato je imel strokovni štab zmajev nekaj več dela z analizo nasprotnika. "Imamo dobre informacije o njihovih nogometaših. Imamo idejo, kako si želijo igrati, čeprav je to zelo težko zaradi spremembe trenerja. Ampak to za nas ni pomembno. Pripravljeni smo na spopad z vsakim," samozavest in prepričanost v svoje varovance v sleherni izjavi izkazuje Sanchez.

Zmaji so nedavno ostali brez kapetana, ki je kariero nadaljeval v Beogradu. FOTO: Global Game Media icon-expand

Dragonsi napovedali slovo od kapetana Dodatno motivacijo za Ljubljančane bodo v četrtek predstavljali navijači, v klubu si obetajo najboljši obisk v tej sezoni. Napovedujejo med pet in šest tisoč navijači. Green Dragonsi so napovedali pripravo koreografije za slovo od Timija Maxa Elšnika, ki je pred dnevi odšel v Crveno zvezdo. "To je zelo lepa poteza. Nogomet je stvar čustev, emocij. Lepo je videti, da so navijači prepoznali, kako veliko vlogo je imel Elšnik v zgodovini kluba. Zanj in njegovo kariero imam ogromno spoštovanja, ampak na nas je, da se osredotočamo na tekmo," je še pristavil Sanchez.